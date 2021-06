Carlo Ancelotti, en la lista de morosos de Hacienda por deudas de 1,4 millones

El regreso a España de Carlo Ancelotti no solo va a estar marcado por su nueva etapa como entrenador del primer equipo del Real Madrid. El técnico italiano también va a estrenar su nuevo paso por el país como miembro destacado de la lista de morosos de Hacienda. El también exfutbolista tiene deudas con la Agencia Tributaria de más de 1,4 millones, tal y como refleja el documento desvelado este lunes por el departamento que dirige María Jesús Montero. Junto a Ancelotti hay otros nombres destacados del mundo del fútbol. Uno de ellos es el exjugador del F.C. Barcelona y del Sevilla Daniel Alves, cuya deuda supera los dos millones de euros. El otro personaje destacado en el listado es el escritor Ildefonso Falcones, al que le reclaman 1,3 millones de euros.

La relación de nombres que desde hace varios años ofrece el Ministerio de Hacienda anualmente siempre incluye a personas conocidas por su actividad en ámbitos que no son el empresarial. Son los 'famosos' de la lista de morosos de la AEAT, que incluyen a perfiles tan diversos como deportistas, músicos, cineastas o presentadores de televisión. Algunos de ellos ya han tenido la suerte de no volver a aparecer en esta retahíla de deudores. Uno de ellos es el futbolista brasileño Neymar da Silva, que ya no está entre los nombres en este 2021. En septiembre de 2020, ingresó en la misma con deudas que superaban los 34 millones de euros.

Hay más nombres vinculados al mundo del fútbol con deudas elevadas con el Fisco. Se trata de Óscar del Nido Benavente y José María del Nido Carrasco, hermano e hijo del expresidente del Sevilla F.C. José María del Nido Benavente. Se da la circunstancia de que el vástago del abogado sevillano es en la actualidad vicepresidente del club sevillano. Mientras que el hermano del anterior 'número 1' de la gestión sevillista estuvo implicado en casos de corrupción como Fergocon, por el que fue condenado a dos y tres meses de prisión por las irregularidades en la adjudicación de obras en el Ayuntamiento de Marbella. Una causa por la que también se condenó al exalcalde marbellí Julián Muñoz.

Otro conocido por haber jugado al fútbol y que está en el punto de mira de Hacienda es Gabriel Milito. El exfutbolista de Real Zaragoza y F.C. Barcelona mantiene una deuda de 1,8 millones.

El caso de Neymar no es el habitual. Los que han aparecido en otras ediciones suelen repetir. Es lo que le ocurre al exbanquero condenado por la Justicia Mario Conde, que tiene deudas por un importe de 8,35 millones de euros. Una cantidad muy similar a la de que presentaba en 2020. Por lo que apenas habría reducido su cuenta pendiente con la Hacienda pública. También vuelve a estar la presentadora de televisión Patricia Conde, que es una de las que sí ha reducido lo que debía. Ahora adeuda 1,11 millones, cuando en 2020 eran más de 1,8 millones.