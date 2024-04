El dinero que ha ganado Lorena Castell en la tele y negocios en los que ha trabajado

Presentadora, comediante, actriz, DJ... Lorena Castell ha hecho casi de todo en radio, televisión y escenarios de todo tipo. Y siempre haciendo reír a los espectadores. La catalana tiene por delante nuevo reto profesional y ha acudido a El Hormiguero de Pablo Motos para promocionarlo. El 14 de junio estrena show en uno de los grandes escenarios de Madrid, como es el Palacio de Vistalegre.

Se trata de Bingo para señoras, un espectáculo que inició allá por 2017 en su bar de copas de Malasaña. Cuando cerró el local se lo llevó a Florida Park, en El Retiro. Y ahora lo traslada hasta el distrito de Carabanchel para hacer disfrutar a 1.000 personas. Lorena Castell es la presentadora de este show en el que se enfunda su traje de vedette en un concepto que mezcla el cabaret, la fiesta y los monólogos.

Hace de humorista, bailarina, DJ, acróbata y todo lo que se pueda imaginar. Además, cuenta con artistas invitados, musicales y acrobacias. Y por supuesto, cartones de bingo. El precio de la entrada es de 12 euros y el espectáculo dura unas dos horas.

Y es que la vida de Lorena Castell va ligada a la música. Sus padres fueron reconocidos DJ's en los años 80 y ella misma fundó en 2006 un grupo musical (Lorena C.) junto a Toni Buenadicha y Carlos García Bayona (hermano gemelo de Juan Antonio Bayona).

El dinero que ganó Lorena Castell en MasterChef

La catalana comenzó a hacer sus pinitos en televisión a principios de siglo en No n'hi ha prou y dio el salto a la gran pantalla en Spanish Movie. Ha participado como colaboradora en una treintena de programas (El Desafío, Me resbala, Mental masters....) y ha presentado una decena de ellos. El más importante y prolongado en el tiempo fue en Zapeando (2015-2023). Y el más reciente, Vamos a llevarnos bien, en La 1 de TVE, que terminó el pasado mes de septiembre.

Pero uno de los programas en los que más huella ha dejado como colaboradora es en la séptima edición de MasterChef Celebrity, ya que se proclamó ganadora por delante de Manu Baqueiro. TVE, a través del Portal de Transparencia, dio a conocer lo que cobra cada uno de los participantes: 3.000 euros por programa. Teniendo en cuenta que participó en los 13 episodios, Lorena Castell se llevó a su casa 39.000 euros. Además, fue premiada con otros 75.000 euros como ganadora, pero en este caso es para donarlo a una ONG. Y ella eligió Juegaterapia.

A Lorena Castell no le ha ido nada mal entre la televisión y en su show Bingo para señoras. Así lo reconoció ella misma en 2023, cuando visitó a David Broncano para celebrar el quinto aniversario de La Resistencia. Se atrevió a responder a las habituales preguntas del presentador. Aunque no reveló cuánto dinero tenía en el banco, sí aseguró estar tranquila en ese sentido: "No sé el dinero que tengo porque no me funciona la aplicación. Pero he llegado al punto en el que no miro los recibos a principios de mes. Tengo tranquilidad financiera, pero sabes cómo es esto, que a veces tienes mucho trabajo y otras menos".

Pizzera, tatuadora, dueña de un bar... los negocios de Lorena Castell fuera de la televisión y el espectáculo

Lorena Castell es un 'terremoto'. En una entrevista anterior a El Hormiguero confesó que comenzó trabajando "doblando ropa, haciendo pizza y poniendo piercings". Una de sus pasiones son los tatuajes. Tiene el cuerpo lleno. Y llegó a tener un estudio en el barrio de Malasaña. Hace varios años compartió imágenes en su Instagram tatuando a su hermano, una de sus "cobayas".

Ella misma se ha realizado tatuajes en su piel. "Me puse a ver tutoriales en YouTube y me compré todo el kit para hacerlos. Usaba la pierna izquierda para practicar, confesaba. Se hizo un platillo volante en el brazo que después se lo tatuó a los heavys de Gran Vía, como ella misma contó. Y un sistema solar que dice es el peor le ha quedado y le llama "planeta patata".

Pero el más conocido es el tatuaje que se hizo en directo al clasificarse como finalista de MasterChef Celebrity. Prometió tatuarse un cuchillo (su elemento talismán) en directo y lo cumplió ante la atónita mirada del jurado y los demás participantes.

Además, durante varios años regentó en bar El Ideal junto a su hermano Jordi, quien hacía de DJ. Este negocio, en el madrileño barrio de Malasaña, cerró en 2022. También invirtió Dani Mateo en el que fue un punto de encuentro de multitud de personajes televisivos para disfrutar de la noche madrileña.