Dani Martín sorprende con nueva imagen y suma reproducciones con 'Ester Expósito': este es el dinero que gana

Dani Martín regresa por todo lo alto a las redes sociales, el cantante madrileño luce su nuevo look, visiblemente más delgado y con el cabello mucho más largo y de un color rubio anaranjado. Tal ha sido la repercusión de su última aparición en Instagram que, el exvocalista de El Canto del Loco, vuelve a ser tendencia en Spotify, y su último tema propio, 'Ester Expósito' lidera de nuevo su lista de canciones más escuchadas y se acerca a los 3,8 millones de reproducciones.

En el vídeo que lo ha vuelto a catapultar a la lista de artistas españoles más escuchados es una confesión sobre su estado anímico personal tras cerrar ocho conciertos en el WiZink Center de Madrid en su gira de 2025. "Hace un par de años sucedió y ahora está volviendo a suceder otra vez, pero al revés, a la inversa", agradecido por las buenas palabras que le dedican sus fans por la calle, el cantante asegura que se encuentra bien "estoy mejor que hace dos años, cuando estaba como Miki Ballena".

Los trucos de Dani Martín para cambiar su aspecto pasan por cuidar más su alimentación y llevar, en general, una vida más saludable y confiesa a su millón de seguidores en Instagram que "he adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal ni tengo depresión ni nada de eso". Sin duda una tranquilidad para sus fans que esperan con ansia el mes de noviembre de 2025, donde podrán disfrutar de Dani Martín en ocho conciertos en Madrid para celebrar el 25 aniversario de El Canto del Loco. Unos eventos para los que logró vender las localidades en apenas dos días, sin duda toda una gesta para el madrileño.

¿Cuánto dinero ha ganado en Spotify con 'Ester Expósito'?

'Ester Expósito' es en este momento el tema propio más escuchado de Dani Martín. El tema dedicado a la una de las actrices protagonistas de la serie española 'Elite' está a punto de alcanzar los 3,8 millones de reproducciones en Spotify. Con estos datos la traducción en euros es fácil de calcular, ya que según múltiples portales, la plataforma paga unos 400 dólares por cada 100.000 'plays', de esta forma Dani Martín habría ganado hasta al momento sólo con este tema 15.200 dólares, lo que la cambio supone unos 14.300 euros.