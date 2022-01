Los 'sabios' de Montero no conocen al nuevo secretario de Estado de Hacienda

Quince días después de su nombramiento, el secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, todavía no ha sido presentado al comité de expertos para la reforma fiscal. Izquierdo se ha incorporado al Ministerio de Hacienda tras la salida de Inés Bardón, en un momento clave para la cartera, ya que en aproximadamente un mes, el grupo de sabios entregará el Libro Blanco para la reforma fiscal. Sin embargo, según confirman fuentes del comité, no ha habido presentación del nuevo secretario de Estado y "la mayoría no le conoce".

Tal como publicó este periódico, Izquierdo asumió la secretaría de Estado sin experiencia en el ámbito fiscal o tributario. Aunque ha trabajado en el ámbito público y en el privado, su carrera se ha centrado en la auditoría interna. Hasta su reciente nombramiento, Héctor Izquierdo ocupaba el puesto de presidente en la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) que depende de la Dirección General de Patrimonio, en el Ministerio de Hacienda. Aunque es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas) y licenciado en Derecho por la misma universidad, resulta desconocido para la mayoría de los sabios que trabajan en la propuesta para la reforma fiscal.

Desde el Ministerio de Hacienda comentan que por ahora no está previsto ningún encuentro entre el nuevo secretario de Estado y los expertos para la reforma fiscal. Cabe destacar, que entre las responsabilidades de Izquierdo están "implementar los acuerdos alcanzados en el marco de la OCDE para una mayor redistribución de los beneficios de las grandes multinacionales y proseguir con la adaptación del sistema tributario a la nueva realidad económica". Además, los expertos sí conocieron a la antecesora de Héctor Izquierdo. La anterior secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, estuvo presente en la constitución del comité, junto a la ministra María Jesús Montero.

Bardón abandonó el cargo por "petición propia", alegando "motivos personales". Su salida resultó sorpresiva ya que llevaba en el cargo desde 2018 con el objetivo de "modernizar el sistema tributario y adaptarlo a la fiscalidad del sigo XXI" y, sin embargo, decidió dimitir a escasas semanas de tener encima de la mesa la propuesta en la que trabaja el grupo de expertos. Ahora, será Izquierdo quien analice el documento "bajo la premisa de que para lograr la justicia social es necesaria la justicia fiscal", hacía hincapié el Ministerio recientemente en una nota de prensa.

Se desconoce por el momento cómo será la entrega del documento y los plazos que maneja el Ministerio, una vez este intercambio se produzca. Fuentes de Hacienda insisten en que es "pronto" y añaden que todavía no se está "en esa fase". Así, una vez los expertos concluyan su análisis y lo trasladen a la Secretaría de Estado de Hacienda ésta lo analizará y elaborará su propia propuesta. El objetivo del Ministerio es llevar a cabo una reforma fiscal en 2023, que podría retrasarse si la economía no ha recuperado los niveles prepandemia.

Sin documento cerrado

Según ha podido saber La Información, los expertos volverán a reunirse este jueves, aunque no está previsto que de este encuentro salga el primer borrador que los sabios entregarán al Ministerio. Las fuentes consultadas insisten en que "no hay nada cerrado", aunque esperan que lo esté a finales de este mes. El plazo que les otorgó Hacienda concluye el próximo 28 de febrero, pero el comité quiere dar margen al departamento de Montero para que pueda pedir aclaraciones al primer informe que presenten. Todo, insisten, sin aportar "grandes cambios" y dejando margen al Ejecutivo para no "comprometerle".

Los expertos trabajan en propuestas que garanticen que el Gobierno cumple con las reformas comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación. Por ello, tendrán peso los impuestos vinculados a la transición ecológica -como el impuesto al diésel o a los billetes de avión-, así como aquellos relacionados con la economía digital. El comité hará mención a la armonización fiscal pero dejará en manos de Moncloa el "acuerdo" con las comunidades autónomas