Pierde un boleto de lotería premiado con 60.000 € pero... se lo devuelven

Louise Berard, una mujer canadiense de 82 años de edad, compró un boleto de lotería el pasado mes de marzo y lo guardó en su monedero. Después de eso, la anciana salió a hacer unas gestiones y, de forma accidental, perdió su monedero donde se encontraba el boleto, según informa 'Global News'.

Louise buscó el monedero por todos los sitios posibles, pero ni el billete ni las monedas que se encontraban dentro de él volvieron con ella. Fue un empleado de la oficina de correos de St. Boniface, uno de los barrios de Winnipeg, quién se lo encontró antes de cerrar las instalaciones. El señor lo abrió para ver si había algún nombre en su interior pero lo único que había era un par de monedas y el billete de lotería.

Este hombre, llamado Andre Philippot, llevó el monedero al departamento de objetos perdidos donde estuvo seis semanas sin que nadie apareciera para recogerlo. De repente, se acordó de que en su interior había un boleto para un sorteo, así que decidió acudir a un establecimiento de loterías para ver si estaba premiado.

Para sorpresa de Philippot el billete estaba premiado con cien mil dólares (60.000 euros). Se lo comunicó a sus compañeros, pero no tenían la manera de encontrar al propietario. Hasta que tres meses después Louise Berard volvió a acudir a esta oficina y un empleado le preguntó si había perdido un monedero. Así, después de que lo identificara con precisión la pusieron en contacto con los responsables de lotería.

Louise no podía salir de su asombro: "Empecé a llorar. No podía creerlo. Voy a arreglar mi pequeña casa. Necesita pintura y no tengo ganas de hacerlo yo misma: ¡tengo 82 años!", relata.