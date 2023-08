La Lotería Navidad pone precio a sus décimos de 2023 y anuncia más dinero en premios

Meses antes del sorteo de la Lotería de Navidad se pueden encontrar los décimos a la venta. Fue el pasado 12 de julio cuando se inició su venta con el temor de muchos participantes de que se cumpliera la promesa de modificar su precio. Sin embargo, el presidente de SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) ha decidido dar una alegría a todos los apostantes al mantener su precio en 2023.

Jesús Huerta, presidente de SELAE, ha comunicado que este año el precio de los décimos de la Lotería de Navidad seguirá siendo el mismo que hasta la fecha. Ya se han puesto a la venta 185 millones de décimos y 185 series de 100.000 números cada una, lo que supone un aumento respecto a los que se distribuyeron en 2022. De los 3.700 millones de euros recaudados, se repartirá un total del 70% en premios o lo que es lo mismo, 2.590 millones de euros.

El temor a que el precio de los décimos de la Lotería de Navidad subieran planeaba sobre los participantes desde que en 2002 Huertas explicara que el precio del sorteo debía subir "en algún momento". Aseguró entonces que "en los últimos 22 años lo único que no ha subido ha sido el precio de la Lotería, es posible que sea lo único, no sé si hay algún otro ejemplo, no solo de la Lotería de Navidad, sino de la Primitiva, etc". Afirmaba que incluso se había planteado la subida con los puntos de venta. "Hemos barajado la posibilidad de hacer una subida, aunque fuera testimonial, pero al final hemos intentado no gravar más las posibilidades de la sociedad, aunque en algún momento tendrá que subir", insistía entonces.

El precio del décimo de la lotería de Navidad

La última vez que se modificó el precio de los décimos de la Lotería de Navidad fue en el año 2002, cuando pasó de 18 a los 20 euros actuales. Desde entonces, la cantidad ha permanecido inalterable, siendo el mayor periodo de tiempo que no se ha efectuado ninguna subida.

En 1966, año en el que nació el sorteo, el precio de los décimos era de 500 pesetas(3 euros actuales). Solo un año después el importe se duplicó a 1.000 pesetas (6 euros). Tras una década de estabilidad, se acometió en 1977 una nueva subida de precios duplicando una vez más su valor hasta las 2.000 pesetas (12 euros).

Rozando la década de los 90, en 1989, la Lotería de Navidad sufrió una nueva escalada de precios situándose en las 2.500 pesetas (15 euros). Antes de la llegada del euro, los décimos volverían a tener una subida en su importe alcanzando las 3.000 pesetas (18 euros).

La llegada de la nueva moneda originó la última subida de precio de la historia de la Lotería de Navidad hasta la fecha. Fue en el año 2001 cuando se establecieron los 20 euros por décimo y, dos décadas después, su valor continúa congelado al menos hasta la Navidad de 2023. Veremos si el próximo año se acomete esta anunciada y temida subida de precios.