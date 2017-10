España apenas logra controlar su deuda, que supera los 1,133 billones de euros

La deuda pública española sigue desbordada, en niveles muy próximos al 100% del PIB. Los datos que publica hoy el Banco de España (BdE) revelan que el pasivo del conjunto de las administraciones está reduciéndose lentamente en términos mensuales hasta situarse en 1,133 billones de euros, el equivalente al 99,6% del PIB. Son 842 millones de euros menos que en julio, una cantidad poco significativa.



De hecho, los expertos inciden en que la deuda pública sigue subiendo en relación al año previo, en concreto, un 2,7% (en 29.514 millones de euros). María Jesús Fernández, economista Senior de Funcas explica que no puede ser de otro modo si tenemos en cuenta que España está financiando su déficit a costa, precisamente, de la deuda.



El sector público está siguiendo, así, el proceso contrario al que atraviesan familias y empresas, que han venido haciendo un esfuerzo bastante significativo para reducir su nivel de pasivo.



La deuda pública se redujo también en otros 4.000 millones de euros el pasado mes de julio, si bien, el mayor recorte se produjo en abril, con 11.800 millones de euros menos. Con todo, los economistas explican que los movimientos mensuales apenas son significativos, puesto que están relacionados con el calendario de emisiones. Puede que en un mes se produzcan importantes vencimientos y eso rebaje algo el pasivo del sector público y que el siguiente haya emisiones previstas.



El Gobierno no modifica sus anteriores previsiones de deuda en la actualización que realizó ayer del cuadro macroeconómico para remitirla a Bruselas. El límite comprometido con las autoridades comunitarias se sitúa en el 99%, aunque el Ejecutivo no descarta situar el pasivo algo por debajo, en el 98,8%.