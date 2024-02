'Mascletá' de tractoradas en Madrid: dos grandes protestas en menos de 7 días

Los próximos 7 días marcarán el culmen de las movilizaciones del campo y tendrán a las calles de Madrid como su escenario. Este miércoles será el turno de Unión de Uniones, que tiene en la capital el final de su particular calendario de protestas que les ha llevado por lugares como Burgos, Aranda del Duero, Santamaría del Páramo (León), Ávila y puntos de la provincia de Segovia como Venta Pinillas. En concreto, tienen planteado llevar hasta la puerta del Ministerio de Agricultura situado en Atocha (Madrid) a unos 500 tractores y un centenar de autobuses. Por otro lado, el próximo martes, será el turno de las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) que se concentrarán también en Madrid con motivo del Consejo Europeo de Ministros de Agricultura en Bruselas. Una reunión que estará centrada en la "simplificación" de la Política Agraria Común (PAC). y, en la que España, quiere lograr también el aval europeo a las medidas de flexibilidad presentadas este jueves.

Desde Unión de Uniones, que estima una asistencia de al menos 5.000 manifestantes, aclaran que la movilización comenzará en la Puerta de Alcalá (Plaza de la Independencia) pasando por la Plaza Cibeles y el Paseo del Prado hasta Atocha donde esta la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta organización agraria se quiere reunir con el ministro Luis Planas. Si no, aseguran, llamarán a la puerta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Por otra parte, los tractores se citarán a las 9 de la mañana en Arganda del Rey el próximo 26 de febrero, convocados por Asaja, Coag y UPA. Desde allí se desplazarán hasta el Ministerio de Agricultura para posteriormente ir hasta las oficinas de la Representación de la Comisión Europea en España, situadas en pleno Paseo de la Castellana donde habrá un escenario preparado para la lectura de un manifiesto.

Tractoradas hasta marzo y, quizás, más allá...

En cualquier caso, los tractores seguirán presentes casi todos los días, incluso más allá del citado 26 de febrero: Asaja, COAG y UPA tiene programados actos casi todas las jornadas en diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, hoy están fijadas manifestaciones en Granada, Galicia, Asturias y Cantabria. Los agricultores granadinos prevén concentrarse en la Gran Vía de la ciudad nazarí junto a la Subdelegación del Gobierno, mientras que los de la Cornisa Cantábrica se ponen como reto llevar las movilizaciones desde la frontera con Portugal hasta los límites con Francia.

Este miércoles las movilizaciones se trasladarán a la sede del Gobierno de Canarias en Gran Canaria, Murcia, Málaga con una gran manifestación por el centro de la ciudad la que se anima a todos los alcaldes de la provincia y Palencia, que será el escenario de una "tractorada infantil" que recorrerá las principales arterias de esta ciudad (Calle y Plaza Mayor). También las provincias de Cáceres y Valencia . Por su parte, este jueves será el turno de Cádiz concretamente los agricultores y ganaderos se concentrarán en el puerto de Algeciras, así como de las provincias de Teruel y Zaragoza, en cuya capital recorrerán la distancia entre la Consejería de Agricultura de Aragón y la Subdelegación del Gobierno. Además también habrá protestas programadas en el centro de la ciudad de Alicante. El viernes las protestas se concentrarán en León, mientras que el sábado volverán a Canarias, concretamente, los agricultores y ganaderos canarios harán presente su malestar junto al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

División en el campo

Tal y como pasó en la ola de movilizaciones de 2020, interrumpidas por la Covid, y las de 2021 que forzaron un segundo cambio en la Ley de la Cadena Alimentaria, el campo vuelve a la carretera dividido con dos grandes calendarios paralelos de protestas (el de Unión de Uniones y el de Asaja, COAG y UPA) a lo que se han añadido actos organizados por colectivos más o menos espontáneos como la del 6F. Esta plataforma quedó debilitada ayer cuando su portavoz, Xaime da Pena, dimitó aludiendo "la politización" de esta asociación aunque haciendo un balance positivo de las dos últimas semanas de movilizaciones.

Desde Unión de Uniones tacharon de "basura" el paquete de 18 medidas presentado el jueves por el ministro Luis Planas y piden que los partidos reflejen su solidaridad con el campo en su acción política. "No buscamos cariño de los partidos políticos, sino que este se refleje a la hora de votar", ha apuntado el coordinador nacional de esta organización agraria Luis Cortés. Esta asociación agraria se manifestó delante del Ministerio hace dos semanas, cuando Planas convocó a Asaja, COAG y UPA por primera vez sí para dejar claro que no consideran adecuada esta interlocución. Un sistema que Planas ha defendido, ya que ha recordado que se trata de las tres principales organizaciones agrarias a nivel nacional .

Los convocantes de la tractorada de este miércoles critican que no se haya celebrado elecciones agrarias en todo el país, menos en 4 autonomías (Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Madrid) donde sí se han celebrado votaciones a las cámaras agrarias. Preguntado sobre ello, el ministro Luis Planas ha reconocido que todo lo relacionado con la representatividad "hay que ponerlo al día". Sin embargo, admite que, desde 2018, cada vez que ha sondeado el tema no ha encontrado la mayoría suficiente para impulsar cambios en la Ley 12/2014 para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. En su opinión, es un problema que no es prioritario en este contexto.