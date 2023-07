Me han robado la tarjeta de crédito ¿qué derechos tengo ante el banco?

Si te han robado la tarjeta de crédito, es vital conocer tus derechos frente al banco, incluyendo la limitación de responsabilidad, la obligación de restitución de fondos y el derecho a la información.

Es una experiencia desagradable y a menudo estresante descubrir que te han robado la tarjeta de crédito. Sin embargo, como consumidor, es esencial saber que tienes derechos garantizados frente al banco. Según el Banco de España y la normativa europea, estos derechos incluyen la limitación de tu responsabilidad en caso de operaciones no autorizadas, la obligación del banco de restituir los fondos y tu derecho a recibir información clara y comprensible.

¿Qué responsabilidad tengo en caso de operaciones no autorizadas?

Según la Ley de Servicios de Pago, en caso de operaciones no autorizadas, tu responsabilidad está limitada a 50 euros, siempre y cuando informes al banco en cuanto te des cuenta del robo o la pérdida de la tarjeta. El banco no puede hacerte responsable de operaciones no autorizadas realizadas después de que informes del robo.

¿Estoy protegido si no informo de la pérdida o robo inmediatamente?

Sí, aún estás protegido, pero tu responsabilidad puede aumentar hasta 150 euros si no informas del robo o la pérdida dentro de las 48 horas posteriores a tener conocimiento del hecho. Después de este período, la responsabilidad recae sobre el banco, a menos que haya negligencia grave o fraude por tu parte.

¿El banco está obligado a devolverme los fondos?

Sí. Si se realizan transacciones no autorizadas con tu tarjeta, el banco debe devolverte los fondos tan pronto como sea posible y a más tardar al final del siguiente día hábil después de notificar la operación no autorizada. Esto no aplica si el banco tiene razones fundadas para sospechar de fraude y está investigando el caso.

¿Tengo derecho a recibir información del banco?



Absolutamente. Tienes derecho a recibir información clara y comprensible sobre tus derechos y deberes, así como sobre las medidas que puedes tomar para proteger tu tarjeta. Esto incluye información sobre cómo bloquear tu tarjeta, cómo denunciar un robo o pérdida y qué hacer en caso de operaciones no autorizadas.

Recuerda que, aunque estas normas proporcionan una protección básica, la mejor defensa contra el robo de tarjetas de crédito es la prevención. Mantén tu tarjeta a salvo, no compartas tu PIN con nadie y revisa regularmente tus estados de cuenta para detectar cualquier operación no autorizada. En caso de duda, no dudes en contactar con tu banco o con el Banco de España para obtener más información.