Mercadona, Lidl, Carrefour... : ¿qué supermercados abren el Jueves Santo y qué horario tienen?

Llegan las esperadas vacaciones de Semana Santa. Muchos de los españoles que no tengan la suerte de viajar para descansar, aprovecharán estos días para llenar su frigorífico. Este año el Jueves Santo se celebra el 28 de marzo y será festivo en todas las Comunidades Autónomas, excepto Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, donde el calendario laboral no marca esta jornada como no laborable. Por tanto, antes de salir casa a comprar, deberás comprobar si en tu comunidad autónoma es festivo o no puesto que de ello dependerá si los supermercados están abiertos y el horario de los mismos.

Horario de Mercadona este Jueves Santo

Los supermercados de la cadena valenciana, es una de las que más en serio se toman los festivos. La empresa de Juan Roig tiene un horario habitual de 9 a 21:30 de lunes a sábado. Sin embargo, los domingos y festivos cierran sus puertas, salvo excepciones. Si en tu comunidad autónoma el Jueves Santo está marcado como festivo, estas tiendas permanecerán cerradas. Lo mismo ocurre con la jornada del Viernes Santo o el Lunes de Pascua.

¿Abre Carrefour este Jueves Santo?

Los horarios de Carrefour en Semana Santa varían en cada tienda, aunque en este caso sí abrirán durante los festivos. El horario depende de la comunidad autónoma y el establecimiento en concreto, por ello recomendamos consultar el horario de tu tienda más cercana en su web para evitar sorpresas.

El Corte Inglés: horario este 28 de marzo

El Corte Inglés, supermercado de El Corte Inglés o Hipercor son otros centros que suelen abrir con horario reducido los festivos, al menos en la Comunidad de Madrid. El horario especial para los domingos y festivos suele ser de 11:00 a 21:00 horas. Para asegurarte y no dar el paseo en balde, recomendamos que visites el buscador de tiendas de la web de Hipercor y te asegures si tu centro más cercano permanecerá abierto durante las jornadas festivas de la Semana Santa.

¿Abre el Jueves Santo los supermercados DÍA?

Muchos de los centros de DÍA abren sus puertas los domingos y festivos, y por norma general lo hacen en horario reducido. Durante este 28 de marzo, en el que se celebra el Jueves Santo en la Semana Santa de 2024, los centros estarán disponibles para las compras del público en horario de mañana. Por tanto, si quieres acudir a hacer tus compras de alimentación, deberá ir entre las 10:00 y las 15:00 horas.

¿Abre Ahorramas este Jueves Santo?

Las tiendas Ahorramas abren los domingos en horario de mañana. En el caso de los festivos, suelen tener también un horario especial. Tanto en Jueves Santo como en Viernes Santo esta cadena de supermercados abrirá de 10:00 a 15:00 horas.

El horario de Alcampo durante el 28 de marzo

Alcampo no tiene un horario generalizado para domingos y festivos. Mientras que algunas de las tiendas de la cadena francesa permanecen cerradas, otros abren en diferentes horarios. Puedes consultar la disponibilidad de tu tienda Alcampo más cercana en la web de la cadena, y así comprobar si abre durante este jueves.

¿Cuál es el horario de Lidl?

La cadena alemana suele abrir sus tiendas los domingos y festivos, eso sí, como norma general lo hace en horario reducido y así será este jueves 28 de marzo en las comunidades que sea festivo, las puertas de los establecimientos permanecerán abiertas entre las 10 y las 15 horas. Pero es mejor asegurar si tu tienda Lidl más cercana abre, puedes buscarlo en el localizador de tiendas de la web o la aplicación de la cadena.