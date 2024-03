¿Puedo viajar en Semana Santa fuera de mi ciudad si estoy de baja en el trabajo?

El sector turístico prevé una Semana Santa 2024 con récord de reservas y más de 16,5 millones de desplazamientos por las carreteras de España. Es, sin duda, una de las épocas del año preferidas por los españoles para disfrutar de unos días festivos. Junto a la semana de Navidad y los meses verano, muchos la consideran como otras vacaciones y los mejores días para desconectar del trabajo. Pero, ¿qué pasa cuándo un empleado o empleada está de baja? ¿Puede viajar o debe quedarse en casa? Siempre surgen muchas dudas al respecto, pero la realidad es que hay que tratar cada caso de forma individual.

La Seguridad Social denomina al período de baja como incapacidad temporal (IT). Es una situación que ocurre cuando el trabajador no puede realizar sus funciones laborales de forma normal. Mientras se recupera, recibe una ayuda económica "que cubre la pérdida de rentas producida por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo y los períodos de observación por enfermedad profesional".

El periodo de baja laboral está pensado para que el trabajador se recupere y, para ello, debe poner todas las medidas posibles a su alcance. Si la Seguridad Social o la mutua considera que un empleado comete un fraude, puede denegar la ayuda económica. "Se retirará el subsidio de la baja cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación", según dicta el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social.

Se puede salir de viaje siempre que el médico lo permita

Salir de viaje estando de baja no supone de por sí cometer un fraude frente a la Seguridad Social. No existe una legislación específica que lo regule ni una normativa que impida viajar o cambiar de comunidad autónoma. Pero sí podría ver denegado el subsidio económico si el viaje supone un perjuicio en el estado del trabajador y puede llegar a suponer un peligro en su recuperación. Por ejemplo, un trabajador que esté de baja por una lesión en la rodilla y el médico le haya recomendado reposo, no puede ir de vacaciones a esquiar

Sin embargo, un empleado o empleada que se encuentre en situación de incapacidad temporal por un problema psicológico como ansiedad o depresión, sí puede salir de viaje. Incluso, puede que sea beneficioso para su recuperación, siempre con el visto bueno del médico.

De cualquier forma, el trabajador siempre debe acudir a las citas médicas con la mutua o la Seguridad Social y cumplir con todos sus requerimientos. Como recomendación para evitar posibles problemas y evitar que la empresa pueda o intente sancionarle de alguna forma, es conveniente solicitar un justificante al médico en el que se acredite que el empleado puede viajar durante la Semana Santa.

Tengo un viaje pagado y no puedo ir al estar de baja: ¿me devuelve el dinero?

Como ocurre en cualquier época del año, los españoles solemos pagar con antelación los hoteles y los vuelos de Semana Santa para que los precios sean más bajos. En estas situaciones siempre pueden ocurrir imprevistos, como puede ser una baja laboral que impida viajar y disfrutar de las vacaciones. ¿Se puede cancelar un viaje y recuperar el dinero pagado? La respuesta no es sencilla, ya que igualmente dependerá de diferentes aspectos.

Cuando se paga un vuelo de avión con antelación, siempre es recomendable contratar un seguro que permita la cancelación y recuperar el dinero con presentar un justificante médico. Algunas compañías devuelven el dinero si se puede justificar una enfermedad grave o que supongan un impedimento total para viajar, pero dependerá de la tarifa contratada. Si es un billete barato, nos arriesgamos a sufrir ciertas limitaciones a los derechos como pasajeros. También pueden cubrir otras cuestiones como la citación de un juzgado, participar en una mesa electoral o la muerte de un familiar de primer grado, por ejemplo.

En el caso de los hoteles, al pagar la reserva es habitual que permitan elegir la opción con cancelación gratuita siempre que se pague unos euros más en la tarifa. También suelen indicar una fecha tope para cancelarlo, que suelen ser unos días previos a la fecha de llegada. Esto permiten recuperar la fianza y no abonar nada. De no haber pagado una tarifa que permite romper el contrato firmado con el establecimiento, es recomendable ponerse en contacto e intentar cambiar las fechas del viaje sin coste adicional, aunque siempre dependerá de la política de la empresa.