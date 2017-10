Marín estudia llevar a Nadal al Supremo para defender las funciones de la CNMC

La pelea desatada por el control de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no amaina. El consejo previsto en el organismo para el próximo miércoles -el siguiente es festivo- estudiará la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Gobierno para traspasar al Ministerio de Energía competencias que hasta ahora desempeñaba la comisión.



Fuentes del organismo confirman que el departamento jurídico de la CNMC estudia las opciones legales abiertas. Algunas de ellas ya han sido sopesadas -y cuestionadas- por consejeros poco partidarios de abrir una nueva pelea con el Gobierno.



Para estos, plantear lo que definen como una "batalla campal" por cuestionar lo que está previsto en las leyes (Ley Eléctrica y Ley de Telecomunicaciones) no tiene sentido. Entienden -en línea con el Ministerio de Energía-que el ministro Álvaro Nadal se ajusta a las normas, puesto que estas señalan que la CNMC desempeñará las funciones ahora en liza mientras el Gobierno no disponga de los medios para asumirlas. Sin embargo, señalan las fuentes consultadas, lo más probable es que el consejo apruebe recurrir al Supremo.



Presión de Bruselas



La Comisión Europea no comparte por completo la cómoda lectura de la normativa que hace el Ministerio. Bruselas abrió un procedimiento de infracción hace un año y ha amenazado con acudir al Tribunal europeo para que Nadal ceda la competencia sobre las tarifas eléctricas.



Con la tormenta en su apogeo, la opción más barajada en la CNMC es la interposición de un recurso ante el Supremo. Ese recurso podría dar lugar, a su vez, a una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia. Todo para aclarar si el ministerio respeta la legislación comunitaria al reservarse funciones como subir o bajar la parte regulada (peajes) de la factura eléctrica. Lainformacion.com intentó, sin éxito, obtener la versión de la CNMC al respecto.



El enfrentamiento entre Nadal y Marín Quemada no es un tema menor. Están implicados tres ministerios: el de Economía, el de Hacienda y el de Energía. Para que Nadal asuma las funciones que hasta ahora desempeñaba la CNMC en energía y en telecomunicaciones, además del real decreto, tendrá que aprobarse una orden ministerial -no está claro de qué departamento en concreto- . Y no se aprobará, precisan fuentes del Ministerio de Energía, hasta que el este departamento y la CNMC no alcancen un acuerdo sobre el traspaso de los medios materiales y humanos.



Hasta un 20% del personal laboral de la CNMC podría verse afectado, según fuentes sindicales y de la propia Comisión. La comisión cuenta con 487 empleados. De ellos, 298 son personal contratado y 189 funcionarios, según consta en la memoria 2016 del organismo.



Los precedentes legales



Como en toda pelea legal, los litigantes buscan precedentes. Los hay. En 2006, por ejemplo, parte del consejo de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) cuestionó la modificación del reglamento que aprobó el Ministerio de Industria. Recurrieron al Tribunal Supremo, que les dió la razón, aunque sin entrar en el fondo de la cuestión. Simplemente, el tribunal decidió que el procedimiento estaba viciado porque el ministerio debió solicitar con carácter previo un informe del propio organismo.



El traslado de las peleas políticas en los organismos de supervisión, hasta llegar a la arena de los tribunales no es de hoy. En 2006, el PP también recurrió ante el Tribunal Constitucional la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en plena lucha de ofertas por Endesa. Siete años después, el Constitucional desestimó el recurso.





























