Milei anuncia un duro ajuste fiscal en su investidura: "No hay solución alternativa"

Javier Milei ha inaugurado este domingo su mandato como nuevo presidente de Argentina anunciando una legislatura de fuertes ajustes para tratar de reconducir la difícil situación económica del país. Entre otras declaraciones de intenciones, Milei ha destacado la necesidad de realizar un ajuste fiscal y poner fin de la emisión monetaria como parte de su plan para dar un giro radical al descalabro que sufre el país a causa de la hiperinflación que supera el 100% y la pobreza que se coloca por encima del 40%.

"La solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PIB, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado", además del combate férreo de la inflación. "No hay posibilidad de un gradualismo. No hay solución alternativa al ajuste", ha remachado.

En su discurso, Milei ha proclamado el comienzo de "una nueva etapa", con la que pretende poner fin a "cien años de despilfarro de la clase política". Para ello, plantea "un nuevo contrato social" para construir un país "en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos", un nuevo camino de "reconstrucción".

Además del marcado carácter económico, el otro punto que ha reforzado el nuevo presidente ha sido la crítica en particular contra el kirchnerismo y su gestión macroeconómica, con un déficit público del 17% del PIB. "Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros", ha aseverado Milei. "Hoy mismo la inflación ya viaja a un ritmo que oscila entre el 20% y 40% mensual. El Gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación. Es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe", ha dicho.

En su alocución, a la que asistieron líderes mundiales de toda índole como el Rey de España, Felipe VI; o el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ha reconocido que en el corto plazo la situación del país empeorará. "De corto plazo la situación empeorará", dijo. Este planteamiento "impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y cantidad de pobres e indigentes", ha explicado. "Luego, veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo cambiado las bases de un sistema sólido", ha destacado.

"No va a ser fácil: cien años de fracaso no se deshacen en un día, pero hoy es ese día. Terminamos el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos la resiliencia para salir adelante", ha resaltado.

Seguridad

En el ámbito de la seguridad, Milei ha denunciado que "el narcotráfico se apoderó de nuestras calles y las fuerzas de seguridad han sido humilladas y abandonadas". "La anomia es tal que sólo el tres por ciento de los delitos son condenados. Se acabó con el 'siga, siga' de los delincuentes", ha advertido.

En cuanto a la oposición y a las posibles movilizaciones en contra de las draconianas medidas económicas prometidas, Milei ha advertido de que "quien corte la calle no recibe el apoyo de la sociedad". "El que corta no cobra (...). El que las hace, las paga", ha espetado.

El discurso ha terminado con el conocido lema de campaña de Milei, "¡Viva la libertad, carajo!", que ha repetido en hasta tres ocasiones desde la escalinata del Congreso y entre los gritos de apoyo de sus simpatizantes.