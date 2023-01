Moncloa defiende a los empresarios de la distribución y desautoriza a Belarra. 

El Gobierno, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha desautorizado las críticas vertidas por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante el pasado fin de semana, contra el sector de la distribución, al que calificó de ser un "capitalista despiadado". Rodríguez ha señalado a preguntas de los medios tras el Consejo de Ministros que no puede "hacerse cargo" de las declaraciones que se producen en actos de partido. Sin embargo, sí ha querido trasladar la opinión del Ejecutivo sobre "un sector tan importante como es el de la distribución y en general, de todo el sector económico y empresarial de todo el país".

La portavoz ha agregado que "el Gobierno valora muy positivamente a todo el sector económico y empresarial del país". "Gracias a su fortaleza y acompañado por el Gobierno, este país ha dado su mejor versión ante la adversidad, especialmente en aquellos momentos de la pandemia y sobre todo este sector que atendía la distribución y que hizo posible que a pesar de todas las dificultades pudiéramos disponer de los productos de primera necesidad en aquellos momentos", ha comentado.

Rodríguez ha aprovechado para agradecer la labor tanto de las empresas como de los trabajadores que "en aquellos momentos fueron esenciales y pusieron en riesgo su salud para atender a todos los ciudadanos". Por último, Rodríguez ha querido reconocer la labor de los empresarios que sostienen al sector: "Hemos recurrido a ellos también en estos momentos para llevar a cabo iniciativas tan importantes como la bajada de impuestos a los alimentos; el Gobierno mantiene un diálogo permanente con este sector". "Esto es a lo que se dedica el Ejecutivo y es importante no desviar la atención, hay que atender a las familias con medidas como las que aprobamos hoy", ha sentenciado la portavoz.

Las reacciones del presidente de Mercadona

El 'ala socialista' del Gobierno se ha sumado a las palabras de Juan Roig, el presidente de Mercadona, que ha defendido el papel de los directivos y empresarios en España en su discurso inaugural en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y que recoge Europa Press. Roig ha considerado que los empresarios son los que "generan riqueza y bienestar; si después a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos, si no, hay enfrentamiento", ha lamentado.

En su intervención, el presidente de Mercadona ha defendido que la "ética" debe ser uno de los valores de la cultura empresarial en España, para lo que ha vuelto a llamar a los empresarios a "salir del armario" y a sentirse orgullosos. Por su parte, preguntado por las críticas de la ministra Belarra, Vicente Boluda ha asegurado que le parecen "una barbaridad" y "una locura" porque "los empresarios solo intentan llevar su empresa como mejor pueden". "La gasolina ha subido. ¿Tenemos que ahorcar al presidente de Repsol?", ha cuestionado.

"La gasolina ha subido... ¿Tenemos que ahorcar al presidente de Repsol?"

"O todos los empresarios somos capitalistas despiadados o no lo somos ninguno". "O todos los empresarios somos capitalistas despiadados o no lo somos ninguno", ha expuesto, para recordar que "no hay ningún monopolio en nada" e instar a "serenarse un poco". Además, ha advertido que "estas cosas se lanzan y luego la piedra no sabes dónde llega".

Respecto a si cree que el Gobierno establecerá finalmente un tope al precio de los alimentos, Boluda ha afirmado que se puede esperar "cualquier cosa de Pedro Sánchez" y se ha mostrado de acuerdo con "cualquier medida que sea para proteger a los ciudadanos y colectivos que no pueden acceder" a estos productos, pero "sin machacar a los empresarios". En esta línea, también le han preguntado si tiene miedo a que intenten "exterminar" a los empresarios, a lo que el naviero valenciano ha contestado que no tiene "miedo a nada" porque "por mucho que lo intenten siempre quedará alguno vivo", ha apostillado.