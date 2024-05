Detienen a dos menores con monedas falsas de 2 euros: trucos para saber si tienes una

Las monedas de 2 euros son un reclamo para los pequeños ahorradores que quieren acabar a final de año con una paga extra. El pasado 24 de abril la Policía Nacional desmanteló el mayor taller de fabricación de monedas falsas de este valor, por lo que conviene estar muy atentos para que algunas de las 100.000 monedas falsas introducidas en España no acabe en nuestras manos. Es lo que los agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja tratan de esclarecer tras detener a dos menores por cambiar monedas falsas de dos euros por billetes en un kiosko. ¿Cómo podemos identificarlas? Sigue estos consejos de los expertos:

En primer lugar, verificar si la moneda pertenece al Eurosistema, observando los elementos distintivos como el número de valor, la palabra ‘euro’ o ‘euro cent’ y el mapa de Europa en una de las caras, así como el año de acuñación y una imagen representativa del país emisor rodeada de estrellas de la bandera europea. En estas monedas falsas aparece la palabra ‘FEURO’ en vez de ‘EURO’. A continuación, el siguiente paso consiste en girar la moneda para alinear correctamente las imágenes en sentido vertical, lo que se conoce como el giro moneda. Luego, se analiza la concordancia del diseño del mapa de la cara común, que desde 2007 incluye todo el continente europeo. Si no es así, nos encontraremos ante un ejemplar falso. El cuarto paso es la prueba de magnetismo, donde las monedas de uno y dos euros auténticas son ligeramente magnéticas en el centro, y este aspecto se verifica con un pequeño imán que tengamos por casa. Finalmente, se verifica la textura rugosa del relieve en el mapa de Europa en las monedas de uno y dos euros, una característica difícil de replicar en falsificaciones. Poseen una ligera rugosidad por su excepcional acuñación.

¿Quién no tiene un familiar, amigo o conocido que las guarda? Ellos tienen por delante la ardua tarea de saber si alguna de las que tienen guardadas en la hucha a la espera de abrir es una de las falsas. Lo mejor será que se hagan con un imán para seguir el método que también recomienda el Banco de España. Pero no solo ellos tendrán que estar atentos. Es lo que hizo el dueño de este kiosko en una céntrica calle de Logroño. Cambió un total de diez monedas de dos euros por un billete de veinte euros. Le extrañó que estos jóvenes de 16 y 15 años no compraran nada.

Al poco de tener las monedas en su mano se percató de que eran falsas por no tener el troquelado de estrellas en el canto, según detalla Policía en nota de prensa. Poco después del cambio salió en su busca. En el camino se encontró con una patrulla de la Policía Local, a los que explicó lo sucedido e iniciaron la búsqueda con él, localizando a los menores a pocos metros del establecimiento. Cada uno tenía otras diez monedas más.

Los menores, un varón y una mujer, de 16 y 15 años respectivamente, y de nacionalidad española, residen actualmente en Logroño. A la mujer, le constan dos reseñas policiales previas, por delitos de hurto en el año 2023. Al varón, le constan tres reseñas por robo con fuerza en las cosas y hurto durante el año 2024.