Montero da oxígeno a Escrivá y asegura variantes para reformar las pensiones.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha comentado el Ejecutivo está "barajando diferentes instrumentos" para hacer "sostenible" el sistema de pensiones, y ha pedido "dejar trabajar" al Ministerio de Seguridad Social para conseguir "el mejor acuerdo posible en el marco del diálogo", en respuestas a la prensa este viernes, tras ser abordada en la presentación en Sevilla de un libro escrito por la eurodiputada socialista Lina Gálvez.

En palabras de Montero, el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado "desde el primer día con mucha claridad que teníamos que hacer sostenible el sistema de pensiones", lo que significa, en primer lugar "que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, que se revaloricen según el IPC", según ha resaltado la ministra, y para continuar ha añadido que "este Presupuesto es el primero ya que no liga el presupuesto a las pensiones, sino que ya sigue la revalorización según se comporte el IPC del año anterior". Con esto se busca "favorecer que los pensionistas, sobre todo los de las más bajas, las mínimas y no contributivas, que suben un 3%, en ese caso ganen poder adquisitivo, y el resto de pensionistas no lo pierdan".

La titular de Hacienda ha querido añadir que garantizar la sostenibilidad del sistema "pasa también por acometer una serie de reformas, de medidas", para las pensiones "no ahora, sino en el medio plazo, cuando por ejemplo una persona de mi generación se jubile", para que ésta "tenga toda la tranquilidad de que va a percibir por el sistema público la aportación que corresponde".

Para asegurar esta certeza de la que habla Montero con respecto a las jubilaciones, la ministra ha indicado que "se barajan diferentes instrumentos, hipótesis", antes de aclarar que "las estamos trabajando con los sindicatos, lo tendremos que hacer también con las formaciones políticas", por lo que pide que antes de nada "hay que dejar trabajar al Ministerio para que encuentre el mejor acuerdo posible en el marco del diálogo".