Tres razones por las que los trabajadores no están ahorrando para la jubilación 

Las pensiones se han convertido en uno de los temas que copará buena parte de la campaña para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Ya no es que muchos jubilados tengan dificultades para llegar a final de mes, un problema que, en ocasiones, se achaca a no haber ahorrado con anterioridad.

Por ejemplo, en Estados Unidos, según una última encuesta, casi la mitad de los estadounidenses no cuentan ni con un céntimo para poder guardar parte de sus ganancias para el día de mañana.

La misma investigación preguntó cuáles eran los motivos de esos trabajadores para no estar ahorrando y dieron tres razones principales que recoge The Motley Fool.

Creen que no ganan lo suficiente

Según citaba la encuesta, más de la mitad de las personas dicen que no pueden permitirse ahorrar. El problema es que la mayoría destina sus ganancias a las necesidades más inmediatas como pagar la hipoteca, hacer la compra, etc. Por tanto, guardar el dinero para algo futuro como la jubilación, no parece ser una prioridad.

Ahorrar para la jubilación puede llevar décadas y esperar solo unos meses antes de que eso ocurra, puede hacer que el dinero que luego tengan que guardarse sea aún mayor.

Demasiadas cuentas para pagar

La segunda razón es similar a la primera. Si está viviendo a base de créditos, puede que guardar dinero para la jubilación sea algo nada prioritario.

Mantener un presupuesto para la jubilación, es vital si desea asegurar que su dinero vaya destinada a la parte correcta. Por ejemplo, pasar un mes haciendo seguimiento de todos sus gastos para ver exactamente como se financian es una práctica más que aconsejable. Además, se pueden dividir los gastos en "esencial", "bueno" e "innecesario".

Hay que reducir los costes innecesarios desde el principio. Cada poco cuenta, por ejemplo, desde el café de la mañana hasta el de la tarde.

Creen que no necesitan ahorros para la jubilación

Otra razón es que hay muchos que creen que no necesitan ningún ahorro para la jubilación. Primero, podría implicar que muchos trabajadores no piensan en jubilarse.

El problema es que si piensas trabajar más allá de la jubilación, es probable que en algún día tenga que hacerlo, por lo que es vital tener ahorros, sobre todo teniendo en cuenta que ahora la esperanza de vida es mayor.