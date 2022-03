Ocho de cada diez españoles temen el golpe económico de la guerra de Ucrania.

La invasión a Ucrania perpetrada por Rusia cumple un mes y en las calles de Kiev y ciudades como Mariúpol continúan sucediéndose los combates y bombardeos. Pero pese a estos ataques diarios, el ejército del Kremlin no ha logrado hacerse con ninguna ciudad importante. La guerra ha derivado en un notorio incremento del precio de los combustibles que han provocado en España el inicio de paros en el transporte, arrastrando a numerosos sectores, especialmente el de la alimentación. Es tal la repercusión de la crisis de Ucrania en el mundo que el 85,5% de los españoles encuestados se encuentran muy preocupados por las consecuencias económicas que el conflicto pudiera tener sobre el país, según recoge el Polibarómetro de Dym para La Información.

La preocupación por el conflicto armado que se vive en el este de Europa preocupa y mucho a la mayoría de los españoles consultados. La alarma por las consecuencias de esta contienda, cuyos efectos económicos ya se notan en España, se ha disparado. Ocho de cada diez ciudadanos se encuentran bastante intranquilos, lo que supone un 29,2% más que los resultados obtenidos en febrero en la encuesta Dym. Tan solo un 1,9% de los españoles que han participado esta poco o nada preocupado, siendo en su inmensa mayoría votantes de Vox.

El papel de los gobiernos internacionales en el conflicto ha sido fundamental para frenar el embiste ruso. Especial reconocimiento se ha llevado el Gobierno de Polonia, al que los encuestados otorgan una significativa victoria. Un 69,4% de la población aprueba el rol que ha desempeñado el país presidido por Andrzej Duda, que hace frontera con Ucrania por el sureste. Francia también recoge sus frutos en la encuesta en marzo de Dym, ya que el 63,1% considera que el Ejecutivo de Emmanuel Macron está realizando una buena actuación. El conjunto de la Unión Europea ocupa la tercera plaza con un 59,5%, seguido por otros países europeos como España con un 59,3%, Alemania un 55,9% y Reino Unido 53,4%. Por su parte, EEUU también logra un aprobado, actualmente un 52,4% de los encuestados considera que la potencia americana está desempeñando un buen papel. En el otro extremo se encuentra China, que resulta el peor valorado en esta guerra. Hasta un 62,9% de los consultados desaprueba la actitud del gigante asiático en esta contienda. Los votantes del PSOE son quienes en mayor medida aprueban la labor desempeñada por los distintos gobiernos, a excepción de China.

España y el PSOE refuerzan su imagen

El partido de Pedro Sánchez sale reforzado por la postura que ha tomado frente a la guerra de Ucrania. Un 52,8% de los encuestados considera que el PSOE ha llevado a cabo un buen trabajo en este conflicto y tan solo un 27,3% desaprueba las medidas del grupo socialista. Los datos para la encuesta fueron recogidos entre el 16 y 19 de marzo, 15 días después del anuncio de Margarita Robles del envío de armamento a Kiev. Rozando el aprobado se ha quedado el PP, después de superar su crisis interna, el partido de Génova obtiene un 45,6%, con un 31% en contra. El grupo parlamentario que sale más perjudicado por su desempeño en esta crisis es Unidas Podemos. La formación morada ha disparado la desaprobación de los españoles, el partido registra un alarmante 59,9% en contra, únicamente cuenta con el apoyo de un 18,2% de los consultados que, pese a la reticencia de la mayoría de sus miembros a participar en esta crisis mundial, aprueban su postura.

Este conflicto internacional supone un punto de inflexión para reforzar la posición de España más allá de sus fronteras. La opinión de los 1.019 consultados se encuentra muy dividida en cuanto a si el país ha salido fortalecido de esta crisis o no. Para un 36,3% de los encuestados, España sí ha aprovechado la oportunidad y ha mejorado su imagen de cara al exterior. Por contra, no opinan lo mismo un 33,5%, que considera que esta se ha debilitado. Significativo es el resultado que obtiene la opción 'No sabe, no contesta' que se alza hasta un 30,2% y equilibra así los resultados. Los votantes del Gobierno de coalición son los que más apuestan porque la imagen de España se ha visto reforzada internacionalmente, los de Unidas Podemos, con un 55,5% y PSOE con un 54,8%. En el lado opuesto están los electores de la formación de Santiago Abascal, los resultados se disparan hasta el 71,1% para considerar que la posición española se ha debilitado.

El impacto de la guerra ha afectado al coste de las materias primas, especialmente en el sector energético. El precio del crudo se disparó, anotando su máximo desde 2008, el Brent superó los 129 dólares a inicios de marzo. En la misma fecha, el recibo eléctrico alcanzo su máximo histórico al anotar los 700 euros/MWh. Con estos antecedentes, no es de extrañar que hasta un 87,1% de las personas consultadas sean partidarias de reducir los impuestos en el precio de la energía. Tan solo un 7,4% del total de los datos recogidos que no cree necesario aprobar una reducción impositiva. Los consultados priorizan con un 51,4% que la bajada sea para el recibo de la electricidad. Acabar con el incremento en los carburantes, en cambio, debería ser prioritarios para un 38,3% de los encuestados.