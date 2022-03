Moncloa se movilizó de urgencia para calmar al transporte antes de Bruselas

De imprevisto y a contrarreloj. El Ministerio de Transportes cambió los planes este miércoles y convocó al departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para llegar a un acuerdo y desmovilizar el parón del transporte que acumula ya diez días. La reunión estaba prevista para el viernes, pero el Gobierno quiere llegar al cónclave del Consejo Europeo con una solución para el sector que amenaza con el desabastecimiento de los supermercados y que ya ha paralizado algunas fábricas. Por ello, la ministra Raquel Sánchez adelantó el encuentro con los transportistas a este jueves y aseguró que estarán "el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta hasta alcanzar un acuerdo y estoy convencida de que lo vamos a conseguir".

España tiene una cita clave en Bruselas durante los próximos dos días, donde debatirá junto al resto de países de la Unión Europea fórmulas para rebajar los precios del gas, la luz y los carburantes. Tras la gira del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la propuesta de desacoplar el precio del gas del de la electricidad en el mercado mayorista se ha encontrado con la resistencia germana. La Comisión Europea ha abierto la puerta a topar el precio del gas, pero a la vez, plantea una compensación económica para las empresas generadoras de electricidad para que puedan cubrir la diferencia entre los costes de generación y los precios de referencia.

Además, al debate energético Pedro Sánchez llega con la presión del paro del transporte, sector que ha convocado una marcha el viernes en Madrid, y con las consecuencias que están provocando las reivindicaciones de los transportistas. El Gobierno quiere apagar este fuego antes de iniciar el debate en Bruselas pero las medidas que incluirá el plan de choque económico que Moncloa prevé aprobar el próximo 29 de marzo se desvelan a cuentagotas. Este miércoles, también los sindicatos se movilizaron para protestar contra los precios de la energía y para pedir la garantía del empleo ante el alza de los precios.

En cuanto al transporte, la ministra se ha comprometido a desvelar en la reunión de este jueves las "soluciones concretas y definidas" que pide el sector. Previsiblemente, Transportes negociará la horquilla de precio a la que los transportistas pagarán el gasóleo profesional después de la aplicación de las bonificaciones prometidas, por valor de 500 millones de euros. Además, el departamento que dirige Sánchez pondrá sobre la mesa el plazo en el que estarán en vigor estas medidas. Aunque los 500 millones se ofrecieron el lunes, no solo no han evitado que el paro se prolongue, sino que hasta tres patronales decidieron secundarlo al considerar poco concreta la oferta del Ministerio.

Hasta entonces, cómo se repartirán los 500 millones es un misterio incluso entre el sector del transporte. Desde el Ministerio no desvelan la fórmula y las fuentes consultadas vinculadas al sector consideran "imposible" elaborar un cálculo del precio del carburante al desconocer el marco temporal de su aplicación y teniendo en cuenta la diversidad de vehículos y su consumo. Por otra parte, Transportes se ha comprometido a la devolución mensual del combustible profesional en lugar de trimestral, como en la actualidad, una reclamación histórica del sector. Asimismo, el Ministerio ha informado de que ya se ha iniciado la publicación semanal del índice de variación del precio del gasóleo en su página web.

A la reunión de este jueves, prevista a las 11.30h de la mañana, acudirán la ministra de Transportes, la titular de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El Gobierno no ha invitado al encuentro a la Plataforma Nacional de defensa del sector del transporte, organización convocante del paro del sector y a la que el Ejecutivo no considera un interlocutor válido. No obstante, el presidente del Gobierno asume que el acuerdo llegará esta semana. "Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza de los precios de la gasolina y del gasoil, y para, entre todos, hacer un gran plan que dé respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania para aprobarlo el 29 de marzo", defendió en el Congreso de los Diputados.

Además de las medidas para el transporte, y del pacto de rentas que el Ejecutivo negocia con los agentes sociales, la vicepresidenta del Gobierno anunció que se ampliará la carencia de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las empresas y autónomos más afectados por las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Calviño también adelantó que se pondrá en marcha una nueva línea de avales ICO "para garantizar la liquidez para el conjunto de la economía".