La pareja que ganó la lotería, se compró una casa y un Porsche, y lo perdió todo en cinco años

Imagínate el siguiente escenario: una pareja con una vida aparentemente estable gana la lotería y de repente todo cambia. De vivir modestamente con unos ingresos ajustados, pasan a disponer de un premio de 2,76 millones de dólares, lo que supone al cambio más de 2,6 millones de euros, para hacer realidad todos sus sueños. Un golpe de suerte que para muchos sería la puerta de entrada a una existencia idílica, pero que en el caso de Lara y Roger Griffiths se convirtió en una auténtica pesadilla financiera. En 2005, les tocó la lotería y lo perdieron todo en cinco años.

Pero antes de sumergirnos en su historia, detengámonos un segundo para reflexionar sobre la naturaleza volátil de lo que supone ganar la lotería. Según el National Endowment for Financial Education, aproximadamente el 70% de las personas que reciben una gran cantidad de dinero de golpe lo pierden en pocos años. Y, tal y como relata este artículo de Business Insider, Lara y Roger no fueron la excepción.

La casa de sus sueños y un Porsche: el inicio del fin

¿Qué harías si de repente te tocasen casi tres millones de dólares? Como era de esperar, la pareja no tardó en hacerse con una vivienda de lujo, además de un flamante Porsche. Estamos hablando de más de medio millón de dólares en una propiedad y cerca de 80.000 dólares en el coche. Es decir, aproximadamente un 20% del premio. Al principio, todo iba viento en popa. Viajes, fiestas, lujos. Pero pronto se dieron cuenta de que mantener ese tren de vida no era sostenible.

El matrimonio empezó a resquebrajarse. Al parecer, Roger empezó a gastar grandes sumas de dinero en mantener una supuesta relación paralela con una aspirante a cantante, y además, invirtió en un salón de belleza que resultó ser un fracaso financiero. Lara, por su parte, se sumergió en un torbellino de compras compulsivas que mermó aún más el patrimonio familiar.

Educación financiera para evitar el desastre

Es un hecho comprobado: la administración adecuada de grandes sumas de dinero es una habilidad que no se adquiere de la noche a la mañana. De hecho, según un popular estudio de Barclays Wealth, el 90% de las personas que heredan una gran fortuna terminan perdiéndola en menos de tres generaciones. Algo similar a lo que ocurre cuando te toca la lotería.

En 2010 ocurrió lo inevitable: Lara y Roger Griffiths se arruinaron. En su caso, se debió a que su casa se incendió y no disponían de un seguro que cubriese el siniestro. Poco más tarde, se separaron y hoy viven con presupuestos mucho más modestos que en su época dorada. El Porsche y la casa de ensueño son ya solo un recuerdo, una lección sobre la gestión inteligente del dinero y las expectativas vitales.