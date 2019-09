Así se calcula la prestación por desempleo que tienes si estás en paro

Al finalizar el mes de agosto, 54.371 personas nuevas se han inscrito en el paro, el mayor incremento en este periodo desde 2010. En total, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, 3.065.804 españoles se encuentran en situación de desempleo en la actualidad. De todos ellos, 1.884.469 se benefician de la prestación por desempleo. No obstante, la cuantía no es la misma para todos ya que depende del salario de cada trabajador. Así se calcula la prestación que obtendrás si te quedas en paro:

En primer lugar, sobre esta cuestión es importante tener en cuenta que no todas las personas que se encuentren desempleadas tienen derecho a una prestación. Para ello hay que estar afiliado a la Seguridad Social, estar en situación legal de desempleo, estar inscrito como demandante de empleo, no haber cumplido la edad ordinaria para jubilarte, haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años, no realizar otra actividad por cuenta propia o ajena a tiempo completo y no recibir otra prestación de la Seguridad Social incompatible con esta.

En caso de cumplir estos requisitos, el importe que se recibirá como prestación irá en función de la base reguladora y de la cotización. En concreto, aquí importará la cotización por contingencias comunes, una cifra que se puede en la nómina de cada trabajador.

La Seguridad Social tiene en cuenta la cotización del trabajador en los últimos 180 días y esa cuantía se divide, a su vez, entre 180 para determinar el importe al que se tendría derecho por día. Para conocer cuánto se percibiría cada mes, se multiplicaría por 30. No obstante, no se recibe todo el importe, durante los seis primeros meses se ingresa el 70% y a partir del sexto mes el 50%.

Sea cual sea el resultado final, la Seguridad Social establece unos máximos y unos mínimos. De esta manera, quienes se queden en paro no recibirán menos de 501,98 euros, o 671,40 en caso de tener algún hijo. Como máximo la prestación será de 1.098,09 euros al mes si no se tienen hijos, o de 1.254,96 euros con un hijo y de 1.411,83 con dos o más hijos.

Igualmente, hay que tener en cuenta que mientras estás en paro sigues cotizando, por lo que del importe hay que descontar el 4,7% de la base de cotización como aportación obligatoria. Además, se retiene, a cuenta del IRPF, la cuantía que corresponda.