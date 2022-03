La patronal niega presión del Gobierno y ve un error indexar sueldos solo al IPC

Los responsables patronales han negado la existencia de presiones del Gobierno para alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre la subida salarial que compense el aumento de la inflación y han calificado de "auténtico error" indexar ese incremento sólo al índice de precios de consumo (IPC). Así lo han explicado este lunes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y su homólogo de Cepyme, Gerardo Cuerva, después de participar en la mesa de diálogo social para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros.

Los representantes empresariales han reclamado "autonomía" para que la negociación colectiva siga siendo una cuestión "bipartita" entre patronal y sindicatos, y han insistido en que esta cuestión es "independiente" de un hipotético "pacto de rentas". "Nosotros lo teníamos muy claro y el presidente también lo ha visto. Llevamos tiempo trabajando en el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), que es algo específico de empresas y trabajadores (...) Si el Gobierno plantea otras materias nos sentaremos a dialogar, pero ni sabemos cuáles son, habría que definirlas", ha señalado Garamendi en alusión al mencionado pacto de rentas.

En este sentido, ha comparado la situación con una película de la que "ya tienes el título pero no el argumento" y ha advertido de que en cualquier caso la patronal rechazará un pacto que pretenda "una regulación absoluta de la vida económica". "Nos parecería ir hacia atrás, haría que sobrase el propio diálogo social y entraríamos a hablar de regímenes anteriores que no han funcionado. No es lo que ha dicho el presidente (del Gobierno), pero para dejarlo claro", ha expresado.

Preguntado por cuál sería el porcentaje de subida salarial más adecuado para compensar el fuerte incremento de los precios, el dirigente de la CEOE ha subrayado que indexar directamente ese repunte al IPC supondría "un error inmenso" de cara al futuro del país por el potencial riesgo de entrar en una espiral inflacionista. En su opinión, en esa fórmula también se debe incluir criterios como la productividad, la competitividad, los niveles de absentismo o la innovación.

Sobre la posibilidad -como piden los sindicatos- de limitar los dividendos empresariales, Garamendi ha considerado que se trataría de una medida simplista y peligrosa, ya que podría provocar "que los inversores empiecen a no confiar en las empresas". Además, ha recordado que algunos accionistas ya han visto "mermar sus ahorros" por las bajadas en bolsa registradas durante la pandemia.

"La inflación perjudica al trabajador, sin duda, pero también al consumidor y a la empresa. Las pymes no pueden trasladar los incrementos de costes vertiginosos que estamos teniendo a los precios porque en muchas ocasiones prácticamente nos saldríamos del mercado", ha advertido por su parte el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Por este motivo, ha instado a "aunar esfuerzos" entre trabajadores, consumidores y empresas para "evitar la espiral inflacionista".