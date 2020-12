El 54% de los españoles teme que la pensión de jubilación será insuficiente

El 54% de los españoles cree que la pensión pública no será bastante para conservar su nivel de vida durante la jubilación. Esta consideración está generalizada a nivel global, pues el 55% de los encuestados cree que las provisiones del Estado por sí solas no serán suficientes para mantener su jubilación, según revela un estudio de Schroders. Cuanto más cerca se encuentran de la jubilación, menos confían en la pensión del Estado los inversores españoles. Por generaciones, el 48% de los 'millennials' no cree que resulte suficiente, frente al 57% de la generación 'X' y el 62% de los 'baby boomers'.

En Europa, los españoles (54%), junto con los suecos (56%), los italianos (60%) y los rusos (59%) son los europeos que menos confían en que las pensiones públicas puedan ser suficientes para hacer frente a unos hábitos de gasto. El 62% de los españoles prevé que sus gastos se mantengan o incluso aumenten una vez estén retirados.

El análisis de la gestora de fondos de inversión señala que esta preocupación podría haber motivado a los inversores españoles a aumentar sus ahorros personales para la jubilación. El año pasado España estaba a la cola de Europa en cuanto al porcentaje de ingresos que de media se destinaban a la jubilación, con un 11,2%, mientras que este año se ha incrementado hasta el 13,4%, en línea con la media europea (13,8%) y por debajo de la global (15,2%).

"La mayoría de los inversores españoles tan solo reservan entre un 9% y un 10% de sus ingresos a este fin, lo que probablemente sea insuficiente para compensar la pensión pública. Esto pone de manifiesto la necesidad de complementar la jubilación con otros recursos de ahorro e inversión, máxime cuando la esperanza de vida en nuestro país va en aumento", ha defendido la directora general de Schroders para España y Portugal, Carla Bergareche.

Los españoles, junto con los italianos, polacos y rusos son los europeos que menos se preocupan por ahorrar lo suficiente para su jubilación. En España, el 41% de los inversores encuestados critica que los continuos cambios regulatorios por parte del gobierno en torno a los ahorros para la jubilación los llevan a no ver el sentido de ahorrar específicamente para este fin.

De hecho, el 33% de los encuestados dice no entender las opciones disponibles para destinar sus ahorros para la jubilación. Es más, los inversores que se denominan a sí mismos como "expertos" son los más propensos a reconocer este desconocimiento (44%).