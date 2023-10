¿Qué pensión me queda si no he cotizado nunca a la Seguridad Social?

Para poder tener derecho una pensión contributiva de jubilación en España hay que sumar un periodo mínimo de cotizaciones a la Seguridad Social y alcanzar la edad legal jubilación, fijada en los 66 años y cuatro meses.

¿Qué pasa con quienes no alcanzan esos mínimos? ¿Tiene derecho a cobrar la pensión de jubilación una persona que no ha cotizado nunca? La respuesta es afirmativa. El Gobierno ya prevé este tipo de situaciones en las que se alcanza la jubilación sin haber trabajado.

Para este tipo de perfiles existen las pensiones no contributivas. La diferencia entre una pensión contributiva y otra no contributiva es que la primera se cobra por los años trabajados y su cuantía depende de esas cotizaciones. En concreto, del salario más los años cotizados y la edad efectiva de jubilación.

La segunda, la pensión no contributiva, no depende de las cotizaciones, porque pueden no existir. En su caso depende de la situación económica de quien la pida. Y es que, este tipo de prestaciones tiene un carácter asistencial, por lo que están pensadas para personas con pocos recursos.

Quiénes pueden cobrar pensión sin haber cotizado

Los requisitos para acceder a la pensión no contributiva de jubilación pasan por tener más de 65 años y acreditar que se careen de ingresos suficientes.

La cifra mágica de ingresos es de 6.784,54 euros. Quienes tengan rentas inferiores podrán pedir una pensión no contributiva.

Esta cantidad aumenta al convivir con otras personas. En este caso se tienen en cuenta las rentas de la unidad económica de convivencia. Las siguientes tablas resumen cuánto se puede ingresar según el tipo de unidad y el grado de parentesco.

La pensión de quienes nunca han cotizado

¿Qué pensión te queda si no has cotizado nunca? Lo que te queda si no has cotizado en tu vida será lo que marque el Estado cada año para las pensiones no contributivas.

En 2023 la cantidad íntegra es de 484,61 euros al mes o 6.784,45 euros al año.

La cuantía de la pensión no contributiva para quienes no han cotizado aumenta cada año según lo que marquen los Presupuestos Generales del Estado.

¿Cuánto subirán las pensiones no contributivas en 2024? La revalorización en 2024 y los próximos años será de un 18,34% para cumplir con el objetivo de equiparar estas pensiones al 75% del umbral de pobreza para una sola persona en 2027.

Así, en 2024 la pensión no contributiva será de 521,42 euros al mes o 7.3000 euros anuales.

¿Y si has cotizado, pero poco?

Llegar a la edad de jubilación sin haber cotizado nada es un caso extremo. Lo más normal es alcanzar esa edad con algún tiempo de cotización.

En este sentido, las personas que no sumen por lo menos 15 años de cotizaciones y dos de ellos en los 15 anteriores al retiro, tendrán que conformarse con una pensión no contributiva. Es decir, la misma que si no hubiesen cotizado nada.

A partir de esa marca ya se puede cobrar una pensión contributiva, aunque para alcanzar el 100% de la pensión es necesario haber trabajado por lo menos 35 años. Todo lo que se quede por debajo implicará cobrar solo un porcentaje de la base reguladora de la pensión.

Con 15 años de cotizaciones podrás acceder al 50% de esa base reguladora y por cada mes cotizado de más, sumarás un porcentaje adicional según esta tabla

Para ponértelo más fácil, aquí puedes ver qué pensión te quedará con diferentes periodos de cotización.