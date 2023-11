Qué pensionistas se quedarán sin la paga extra de Navidad

A finales de noviembre la Seguridad Social abonará la segunda paga extra a los pensionistas. La paga extra de Navidad, igual que la de verano, llegan en momentos donde los gastos aumentan y pueden ayudar a tener unas mejores fiestas.

Esta paga extraordinaria supone el cobro de una mensualidad adicional en cada pago. La razón es que la mayoría de las pensiones contributivas de la Seguridad Social se abonan en 14 pagas.

Sin embargo, no todas las pensiones y subsidios funcionan igual ni se abonan de la misma manera. Esa es la razón por la que hay pensionistas que no cobran la paga extra de Navidad y también quienes no la cobran de forma íntegra.

Los pensionistas que se quedan sin la paga extra de Navidad

Los pensionistas que no tiene derecho a cobrar la paga extra de Navidad son los que perciben la pensión en 12 pagas.

Las excepciones a la pensión en 12 pagas afectan a las pensiones de incapacidad permanente derivadas de enfermedades profesionales o accidente de trabajo, así como a la pensión de orfandad y viudedad que reciben del accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Percibir 12 pagas en lugar de 14 no implica cobrar menos dinero. Lo único que hace la Seguridad Social en estos casos es prorratear la cuantía de la pensión en 12 pagas frente a las 14 habituales.

El resto de pensionistas sí que cobrarán su paga extra de Navidad, incluidas las pensiones no contributivas.

La fecha en la que los jubilados cobrarán la paga extra de Navidad en 2023 se abonará entre el 24 y el 27 de noviembre. La fecha exacta dependerá en buena medida del banco donde esté domiciliado el pago, ya que el día de pago suele ser el 25 de noviembre, que este año cae en sábado. Por eso, habrá entidades que adelante el pago y otras que no lo hagan.

Los jubilados que solo cobrarán una parte de su paga extra

Más allá de los jubilados que cobran 12 pagas, también hay otro grupo de pensionistas que no percibirán su paga extraordinaria completa. Se trata de quienes se acaban de jubilar y que no acumulan el tiempo suficiente retirados como para poder percibir la paga extraordinario.

Y es que, estas pagas extraordinarias se abonan en función del tiempo que la persona está jubilada, como también ocurre con las pagas extraordinarias en las empresas. En concreto, estas pagas extraordinarios se abonan a razón de una sexta parte por cada uno de los meses del periodo de devengo.

Esto quiere decir que cobrarás una sexta parte de la paga por cada mes jubilado desde el abono de una paga hasta la otra. Para que lo entiendas mejor, la paga extra de Navidad de los jubilados se genera entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, porque se paga el 1 de diciembre (sí, la Seguridad Social paga a mes vencido, pero la mayoría de bancos adelantan el dinero a los jubilados).

Cada mes jubilado que sumes a partir de junio te dará derecho a cobrar una sexta parte de la paga extra como jubilado. Por ejemplo, una persona con la pensión mínima de 815 euros que se jubile en septiembre, habrá acumulado tres meses para la paga extra y, por lo tanto tendrá derecho a tres sextas partes o la mitad de esa pensión.

Así, quienes se han jubilado en noviembre, sólo tendrán derecho a una sexta parte de la pensión.

Este sistema también se aplica a la paga extraordinaria de verano. En ese caso, el periodo que se tiene en cuenta para generar esta paga extra de los jubilados es entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo.