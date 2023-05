Toda la pesca europea se une contra Bruselas por la prohibición del arrastre

Este martes se celebra el Día de Europa, que para el sector pesquero comunitario, supondrá un hito histórico. Flotas de países como Italia, Irlanda, Alemania y España harán oír sus bocinas al mediodía y leerán manifiestos en contra del 'Plan de acción", presentado por la Comisión Europea, que tiene el objetivo la conservación de los ecosistemas marinos. La citada propuesta, que recibió el voto negativo unánime de los ministros europeos de Pesca y de la mayoría de partidos políticos en la Eurocámara, se fijaba la meta de incrementar las Áreas Marinas Protegidas (AMP) del 12 al 30% de las aguas de la Unión Europea (UE). Además de la eliminación en esta actividad en estas zonas en 2030. Un arte de pesca que emplea, solo en España a 884 barcos (de ellos, 765 embarcaciones, faenan en caladeros nacionales) y que, a nivel europeo, da trabajo directo a 20.000 pescadores. Cabe recordar que la UE importa de terceros países el 70% de los productos pesqueros que consume y que, el arrastre, genera el 25% de toda la producción de los pesqueros europeos, así como el 38% de sus ingresos.

"En los 27 años que llevo en el mundo de la pesca no había visto nada igual. Hay mucho cabreo en la flota con Europa", constata en conversación con 'La Información' el presidente de la patronal pesquera europea Eurôpeche y secretario general de Cepesca Javier Garat. Buen conocedor de los entresijos comunitarios, Garat, lamenta que "en la Comisión Europea se están convirtiendo en auténticas máquinas de crear euroescépticos en la pesca" y reivindica "la historia de éxito" que representa la Unión Europea. "La protesta de hoy es una llamada de atención del sector pesquero", resume sobre este movimiento inédito.

En una línea similar se pronuncia, el máximo responsable de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA, en inglés) Iván López, quien reconoce que "tenemos la sensación de que Europa nos expulsa" y subraya el simbolismo del 'bocinazo' que protagonizarán los pesqueros europeos en puerta o por las aguas de todo el mundo. "Nadie está en contra de proteger los mares, pero en el Plan no se habla de la relación de la polución tierra- mar, de los plásticos, etc...", subraya. Para el presidente de EBFA frustra que se les culpe del deterioro de los fondos marinos y se haga con ellos lo que tacha como "política barata y de pancarta". En este sentido, López defiende que el sector pesquero quiere ser parte de la solución y reconoce "el hastío por las formas y las maneras de la Comisión Europea".

"Una situación muy frustrante"

Tanto Garat (Cepesca) como López (EBFA) apuntan que el Plan de Acción es solo "la gota que ha colmado el vaso" y que hay "una colección de cosas" que les ha llevado a hacer sonar sus sirenas hoy. Entre ellas, la prohibición en vigor a la pesca de fondo desde el pasado 9 de octubre en 87 zonas pesqueras de países como España, Francia, Portugal e Irlanda. Un veto que está teniendo un fuerte impacto, no tanto en el arrastre como en otra arte de pesca como el palangre de fondo que tiene en la merluza de pincho su producto más mediático. De cualquier modo, el reglamento que sustenta esta medida esta recurrida por partida doble ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por España y la organización de productos de Burela (Galicia).

Esta última organización de productores estimaba, en un estudio encargado a la Universidad de Santiago de Compostela (USC), un impacto directo sobre su producción de 27 millones de euros y hasta casi 150.000 euros anuales por barco. Además de una reducción de la actividad de empresas auxiliares de unos 17,5 millones de euros en todos los escenarios.

En paralelo, la revisión anual de la polémica decisión se prevé para finales de este año. Sin embargo, el panorama no es halagüeño para los intereses españoles porque el informe de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés) recomienda incrementar estas zonas, especialmente en la Galicia y la Cornisa Cantábrica. "No tiene sentido. Es una situación muy frustrante", lamenta López, quien apunta que los autores de este análisis reconocen que no han podido usar parte de la información española sobre la huella del arrastre que cuenta con una mayor resolución y está más actualizada. "Queda todavía el informe del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF, en inglés) con información del impacto socioeconómico así como consultas con el sector y los estados miembro antes de que se ponga sobre la mesa una propuesta de reglamento", especifica Garat.

Una de las pancartas instaladas en el puerto de Vigo (Galicia) CEPESCA

La difícil papeleta europea

¿Y qué puede hacer la primera potencia pesquera europea, España? Los dirigentes de Cepesca y EBFA reconocen el carácter eminentemente institucional de la presidencia española de la Unión Europea, aunque agradecen el apoyo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, así como el de la gran mayoría de los eurodiputados españoles. Garat recuerda que "el peso de España en el Consejo Europeo es el que es" (por detrás de Francia, Italia y Alemania, a la altura de Polonia) y reconoce que "la importancia real de la pesca española en la Unión no se ve reflejado en si relevancia política". Al respecto, el también presidente de la patronal europea admite que España "está en casi todos los frentes" y, en esta situación, admite que es "difícil" forjar alianzas así como minorías de bloqueo. "No hay que pretender lograr milagros en estos seis meses de presidencia", avisa aunque sí pone en valor propuestas que intentará colar España en la agenda comunitaria como la descarbonización de la flota.

Sobre todo lo anterior, fuentes consultadas de Agricultura, recuerdan que España se opuso al "enfoque general" de las cuatro comunicaciones o propuestas de la Comisión Europea presentadas en el pasado 21 de febrero, especialmente el mencionado 'Plan de Acción' por no incluir en sus análisis el impacto socioeconómico y la seguridad alimentaria. Desde la cartera de Luis Planas recuerdan que la produccón europea ha caído en 4.000 toneladas en los últimos 10 años y el número de buques ha mermado en 6.000 barcos (en España había 8.839 embarcaciones en 2020 por 8.657 buques en 2022, según estadísticas oficiales). Agricultura espera que Bruselas presente propuestas legislativas y muestran su compromiso con la sostenibilidad de los fondos marinos.

En este sentido, estas fuentes recuerdan que uno de los primeros actos de la presidencia española de la Unión Europea será una reunión informal de los ministros de Agricultura y Pesca comunitarios los próximos 10 y 11 de julio en Vigo (Galicia). La cita servirá para debatir sobre la descarbonización de la flota, uno de los retos inmediatos del sector y, para lo que España pide que se habilite parte del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).