La psicología de la entrevista de trabajo: cómo entender lo que los reclutadores buscan. 

La entrevista de trabajo es un componente crítico en el proceso de selección de personal. Más allá de las habilidades técnicas, es esencial evaluar la compatibilidad de los candidatos con la empresa. Por ello, para conseguir que RRHH te considere el candidato perfecto para el puesto, es imprescindible prepararse bien para convencer al reclutador de todas las cualidades que puedes aportar a la empresa.

La psicología que hay que plantear en una entrevista de trabajo ofrece valiosas herramientas para analizar la personalidad, la motivación y la idoneidad de los aspirantes. Como todo el mundo sabe, preparar una entrevista de trabajo como candidato es esencial para causar una impresión positiva y aumentar tus posibilidades de éxito en el proceso de selección. Más allá de tu currículum, es crucial mostrar tus habilidades, experiencia y personalidad de manera efectiva durante la entrevista.

¿Cómo atraer a un reclutador en una entrevista de trabajo?

Investigar la empresa

Antes de la entrevista, investiga a fondo la empresa para la que estás aplicando. Conoce su historia, misión, valores y productos o servicios. Esto te permitirá mostrar tu interés genuino por la empresa y cómo encajas en su cultura.

Comprender el puesto

Analiza en detalle la descripción del puesto y los requisitos. Identifica las habilidades y competencias clave que se buscan en el candidato. Prepara ejemplos y logros relevantes que demuestren cómo cumples con estos requisitos.

Practicar respuestas

Anticipa preguntas comunes de entrevistas y practica tus respuestas. Estas pueden incluir preguntas sobre tus fortalezas y debilidades, situaciones difíciles a las que te hayas enfrentado y tus metas profesionales. Practicar te ayudará a responder de manera segura y coherente.

Destacar logros relevantes

Prepara ejemplos concretos de logros en trabajos anteriores que sean relevantes para el puesto. Habla sobre cómo enfrentaste desafíos, superaste obstáculos y lograste resultados positivos. Esto muestra tu capacidad para contribuir al éxito de la empresa. También es válido hablar sobre debilidades siempre y cuando también menciones cómo estás trabajando para mejorarlas.

Preparar preguntas para el entrevistador

Al final de la entrevista, es común que te den la oportunidad de hacer preguntas al entrevistador. Prepárate para hacer preguntas inteligentes sobre la empresa, el equipo, las expectativas del puesto y las oportunidades de desarrollo. Esto demuestra tu interés y compromiso.

Gestionar el estrés

Las entrevistas pueden ser estresantes, pero la preparación puede ayudar a reducir la ansiedad. Practica técnicas de relajación, como la respiración profunda, y recuerda que la entrevista es una oportunidad para mostrar lo mejor de ti.

Vestimenta y apariencia

Viste de manera apropiada y profesional para la entrevista. La vestimenta debe reflejar la cultura de la empresa y el puesto al que aspiras. Asegúrate de estar limpio y bien arreglado.

Llegar a tiempo

Planifica llegar a la entrevista con tiempo de sobra. Esto te permitirá evitar la prisa y el estrés de llegar tarde. Llegar a tiempo muestra puntualidad y compromiso.

Seguir el lenguaje corporal

Durante la entrevista, presta atención a tu lenguaje corporal. Mantén contacto visual, sonríe y muestra confianza. Tu lenguaje corporal comunica tanto como tus respuestas verbales.

Enfocarse en la contribución

Durante la entrevista, enfócate en cómo puedes contribuir al éxito de la empresa. Destaca tus habilidades y experiencia relevantes para el puesto y cómo planeas aportar valor.

Por todo ello, preparar una entrevista de trabajo como candidato requiere tiempo y esfuerzo, pero vale la pena para aumentar tus posibilidades de éxito. Aplicar la psicología necesaria y la inteligencia emocional a la hora de enfrentarte a esta situación, sin duda, sumará puntos para tu contratación. Por ese motivo, no te centres solamente en mostrar tu talento profesional. También estudia de qué manera comunicarlo para generar una impresión muy positiva a la persona que vaya a contratarte. No obstante, no te obsesiones. Después de una puerta cerrada siempre aparecen nuevas opciones. ¡A por el puesto!