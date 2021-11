Los 'millennial' ya buscan planes de pensiones por el temor a la reforma

La situación de incertidumbre económica provocada por la pandemia de la Covid-19 ha hecho que el perfil del ahorrador de cara a la jubilación haya evolucionado hacía un cliente más joven... al menos es lo que ya están empezando a notar las aseguradoras, tal y como han revelado a La Información. No es solo la coyuntura económica, también tiene que ver las dudas que genera la reforma de pensiones que entrará en vigor en enero de 2022 con el objetivo de buscar la sostenibilidad de un sistema del que llevan años alertando los organismos internacionales.

De hecho, el futuro más próximo, y uno de los mayores quebraderos de cabeza del Gobierno, es poder hacer frente a las pensiones de la generación 'baby boom', próxima a la jubilación y con largas carreras de cotización. La subida de cotizaciones (medida enfocada, precisamente, a llenar la 'hucha de las pensiones') fue casi la última gota que colmó el vaso (un acuerdo, por cierto, que no secundó la patronal). Todo esto ha generado grosso modo que, tal y como indicábamos al comienzo de este artículo, cada vez sean más los jóvenes que apuestan por un plan de pensiones para ahorrar de cara a la jubilación.

Los últimos datos del Observatorio de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), muestran cómo los más jóvenes, especialmente las generaciones de los 'centennnials' (en un 43 %) y los 'millenials' (en un 32 %) han adoptado estrategias para no asumir riesgos en su capital acumulado. En este escenario, el 40% de los españoles ahorra a través de fondos de Inversión, lo que marca un récord, y se sitúa como la tercera opción de inversión para los españoles, por detrás de los depósitos (86%) y los Planes de Pensiones (54%). En este sentido, por grupos generacionales, un 48 % de millennials ya ahorran a través de Planes de Pensiones.

El siguiente gráfico del VII Barómetro del Ahorro de INVERCO indica que el grado de conocimiento de los planes de pensiones se sitúa en niveles altos o elevados. El 45 % de la generación Z y el 54 % de la 'generación Y' afirma conocer esta estrategia de ahorro. La aseguradora MAPFRE focaliza el perfil del joven español más interesado en la jubilación y las pensiones en la generación Z (entre 18 y 25 años) y al final de la generación Y (35-40 años); residente en los principales núcleos urbanos de España. Jose Luis Almeida, Director Desarrollo de Negocio en Zurich Seguros, subraya que tomando como referencia el histórico de los últimos 10 años dentro de la entidad, se ve cómo la edad de los clientes de planes de pensiones "se ha reducido en 3 años" cuando inician su contracción.

Aumento en las contrataciones

Además, tomando la misma referencia, las contrataciones han aumentado un 30 % ante las previsiones futuras del sistema público de pensiones. "Observamos un aumento en las cuantías que invierten periódicamente nuestros clientes, tanto los perfiles más jóvenes, como los de mayor edad", recalca Jose Luis Almeida. "Este aumento es mucho mayor entre los menores de 40 años, dónde observamos un aumento del 75 %, que en los clientes mayores de 40 años, que es del 19 %".

"Observamos un aumento del 75 % en las cuantías que invierten los más jóvenes"

Raúl Lucena, subdirector general de vida de Seguros Catalana Occidente, asevera que la toma de decisiones, respecto a la contratación de un plan de pensiones individual, debería producirse "lo más pronto posible", ya que el efecto de la capitalización del ahorro siempre juega a favor del que constituye un capital en edad joven y tiene más años por delante para rentabilizarlo.

Por otra parte, Alberto Vizcaya, Responsable Planes de Pensiones Individuales de Santander Asset Management España, detalla a la Información cómo la mayoría de los clientes inician sus aportaciones a planes de pensiones entre los 35 y 55 años. Sin embargo, desde esta aseguradora recalcan que "la edad de contratación en planes de pensiones apenas ha variado en los últimos años" y que los jóvenes "apenas" han generado la necesidad de ahorro para la jubilación.

Récord histórico de aportaciones

Según estimaciones de INVERCO, a finales de 2020, 4 de cada 10 hogares españoles tenían un plan de pensiones individual. Así, el patrimonio acumulado en estos productos de ahorro se situaba en 82.014 millones de euros. En cuanto al número de partícipes, en los últimos 20 años ha aumentado un 68%, hasta alcanzar 7,4 millones a cierre de 2020. Estas cifras muestran la buena acogida que ha recibido históricamente este producto, convirtiéndose en una de las herramientas más habituales para el ahorro de cara a la jubilación.

De acuerdo con la misma asociación, las aportaciones netas positivas al Sistema Individual de planes de pensiones fueron de 1.336 millones de euros en el conjunto de 2020, un volumen que no se registraba desde hacía once años. No obstante, la reducción del importe máximo de las aportaciones desgravables en el IRPF, que pasó de 8.000 euros en 2020 a 2.000 en 2021, ha recortado un 22% las captaciones de este producto, con 1.578 millones de euros de enero a septiembre frente a los 2.028 millones del mismo periodo de 2020, algo que ha perjudicado al perfil del ahorrador.