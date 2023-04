El PNV vota contra la Ley de Vivienda y abre la puerta a un recurso ante el TC. 

El PNV ha votado en contra del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en el Pleno del Congreso de los Diputados a pesar de haberse abstenido la semana pasada en la Comisión de Transportes. La formación incluso ha planteado la posibilidad de que el Gobierno vasco recurra esta ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha explicado el cambio de voto en una rueda de prensa conjunta -que recoge Efe- con el PDeCAT y Junts, ha dicho no haber escuchado ninguna "razón jurídica" que contradiga esa invasión competencial. También ha asegurado que no entiende la "cobertura con alfombra roja" que ERC y EH Bildu han puesto al Gobierno para su aprobación y ha sostenido que esta ley "no frena los precios más allá de 2024".

Durante el debate en el pleno, donde el PNV ha retirado las enmiendas que mantenía vivas, el diputado Íñigo Barandiarán se ha quejado de que la ley es un "ejemplo paradigmático de recentralización", y de que se "extralimita en sus competencias e invade las de las comunidades autónomas". Además ha apuntado que no es el "paraguas" legal que esperaban.

Solución para frenar los alquileres

Además, el portavoz del PNV cree que la norma tampoco servirá para dar una solución a frenar el precio de los alquileres. Asimismo, ha incidido en el hecho de que, mientras su grupo ha expresado sus discrepancias desde una perspectiva jurídica, desde formaciones como PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu estas nunca se han desmentido y tampoco han mantenido argumentos jurídicos que avalen lo que considera dar entrada con "alfombra roja" al Estado.

🔴 #EnDirecto El #Pleno debate los dictámenes de comisiones del proyecto de ley de atención a la clientela y del proyecto de ley por el derecho a la #vivienda. https://t.co/oY8mPE83bG — Congreso (@Congreso_Es) April 27, 2023

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también ha expresado su rechazo a la norma por la invasión competencial y por no resolver "el gran problema de la vivienda". Además, también ha reprochado que el texto "no ofrece seguridad jurídica" y "no garantiza una vivienda digna".

Las abstenciones salvan la Ley de Vivienda

Por parte del PDeCAT, Ferran Bel ha llegado a decir que muchos artículos de la ley "no tienen ningún sentido". De hecho, ha apuntado que una proposición de ley de las Islas Baleares para regular el precio de los alquileres -tumbada en el Congreso con el voto en contra del PSOE- era "muchísimo" más respetuosa con las competencias que la Ley de Vivienda. En este contexto, Bel ha espetado que PSOE y Unidas Podemos estando "absolutamente fracasados" en algunas comunidades van a poder intervenir el mercado de vivienda "a través de lo que se apruebe en el Congreso".

Por último, Mireia Vehí, de la CUP, también ha rechazado la ley por ser esta el "caballo de Troya del PSOE" para que el mercado continúe gobernando la vivienda, porque tampoco corrige el acaparamiento de propiedades e implica, también, una invasión de competencias. El BNG finalmente ha decidido abstenerse, porque aunque también ven invasión de competencias, considera que incluye algunos "avances" en materia de vivienda.