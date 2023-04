La Ley de Vivienda prohibirá el pago de la renta de alquiler con dinero en efectivo

Tras dos años de arduas negociaciones para desbloquear la nueva Ley de Vivienda, el pasado 14 de abril PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu, llegó a un pacto para traer consigo novedades importantes no solo para los inquilinos que firmen un contrato de alquiler, sino también para los arrendatarios. Si bien uno de los cambios que fija la norma con el objetivo de acceder a una vivienda asequible es el tope al precio del alquiler durante los próximos años. En concreto, se aplicará el límite del 2% en 2023 y un 3% para 2024, a lo que además se añade un futuro índice de precios que limitará las subidas y que por primera vez no irá ligado al El Índice de Precios de Consumo (IPC).

No obstante, este no es el único cambio sustancia con la norma impulsada desde el seno del Gobierno de España. El inquilino no tendrá que hacerse cargo de los honorarios de la inmobiliaria cuando firme el contrato de alquiler, si no que lo deberá pagar el propietario del inmueble cuando haya contratado los servicios de la agencia. Este pago extra, una práctica muy normal hasta ahora, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, hasta ahora, se traduce en que el inquilino puede llegar a abonar una mensualidad, un mes de renta más IVA para la inmobiliaria y una mensualidad como fianza para acceder a la vivienda en alquiler.

Justo en este sentido, cabe recordar que a día de hoy la legislación señala que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corren a cargo del arrendador cuando sea una persona jurídica, esto es, una empresa. Sin embargo, no hace referencia a los caseros particulares. A partir de ahora, eso cambia.

El cambio en la forma de pago de la renta de alquiler a partir de 2023



El texto de la norma impulsada desde el Ministerio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana estipula que el pago del alquiler por parte del inquilino deberá efectuarse "a través de medios electrónicos", esto es a través de bizum o por transferencia bancaria, según establece el artículo 10 de la Ley de Vivienda.

Sin embargo, el texto contempla una excepción. Se trata de la posibilidad de que "excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada".

¿Cuántos meses de fianza te pueden pedir en un alquiler?



Según la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), si la vivienda alquilada se va a usar como residencia habitual, la fianza será el equivalente a un mes de la renta pactada. Si es otro tipo de alquiler, por ejemplo el de un local comercial, la fianza puede ser de dos meses de renta. En resumen: