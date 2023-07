El PP retocará Sociedades para que las empresas crezcan y contraten indefinidos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su programa electoral acompañado de la portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, Cuca Gamarra, en el que la economía es el pilar del conjunto de medidas. El principal partido de la oposición se ha propuesto un total de 119 objetivos, destinados a aumentar la productividad de la economía española y pasar a ser un ejemplo en la "creación de empleo de calidad", según ha sostenido el líder 'popular'. Una meta en la que las empresas juegan un papel fundamental, por ello, en el punto cinco de su programa se comprometen a fomentar el crecimiento del tamaño de las empresas, a través de incentivos fiscales a cambio de que estas contraten con carácter indefinido.

"Corregiremos las actuales limitaciones del impuesto de sociedades, con el objetivo de optimizar la gestión tributaria y simplificar reglas que obstaculizan el desarrollo de las empresas. Haremos que las obligaciones fiscales y laborales, que desincentivan el crecimiento al superar ciertos umbrales, se implementen de manera diferida o a través de moratorias", recoge el programa electoral titulado 'Un proyecto al servicio de un gran país'. Es decir, el partido de Núñez Feijóo busca que el aspecto fiscal no frene el potencial crecimiento de muchas pymes, que deberían hacer frente a un "escalón" fiscal al superar su volumen de facturación.

Además, se comprometen a introducir "cambios en la regulación tributaria con el objetivo de apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas", en concreto, abogan por simplificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el de Sociedades para las pymes, en especial para aquellas que hayan registrado pérdidas y las que "incremente el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos", según recoge su objetivo 42. También plantean modificar la periodicidad en las liquidaciones del IVA y los pagos de las retenciones del IRPF de las compañías.

Apuesta por el diálogo social para las subidas del SMI

Feijóo se ha comprometido a tener presentes a los agentes sociales para introducir cambios en materia de empleo, desde los "retoques" a la reforma laboral a las actualizaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Partido Popular ha sido especialmente crítico con la última subida de 2023 con la que el SMI se elevó hasta los 1.080 euros, con el apoyo de los sindicatos, pero no con los empresarios, a diferencia de las anteriores. No obstante, los 'populares' no han dado ninguna pista sobre cuál sería el nuevo umbral, si bien, como ha venido haciendo Yolanda Díaz durante la última legislatura, contarán con un grupo de expertos para hacer una aproximación.

En líneas generales, el partido de centroderecha se ha mostrado reticente a aterrizar muchas de sus medidas hasta que no llegue a Moncloa y lleve a cabo una auditoría de las cuentas públicas. Sin embargo, sí quieren conservar una de las medidas estrella del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En contra del planteamiento de Escrivá, el PP rechaza fijarse un objetivo de beneficiarios, después de que la Airef haya criticado que el dato compartido por la cartera de Seguridad Social es el número de los que lo han obtenido en alguna ocasión, no los que perciben esta ayuda actualmente.

En cambio, el PP busca incrementar la compatibilidad del IMV con estar trabajando, a través de "la implementación de bonificaciones adicionales en las cotizaciones sociales para aquellos trabajadores que amplíen sus horas laborales". Además, prometen condicionar su percepción a la participación en itinerarios de inserción laboral. Feijóo busca superar así uno de los principales obstáculos para el desarrollo de esta ayuda, que las familias abandonen la economía sumergida, algo que para algunas de ellas puede no resultar rentable.