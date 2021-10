Hacienda sale al paso de las críticas y asegura que los PGE "son realistas".

"Los Presupuestos son absolutamente realistas". Así hablaba sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2022 la secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, María José Gualda. Hacienda responde así a quiénes decían que los PGE se basan en escenarios macro obsoletos, y hace hincapié en que las cuentas públicas contemplan las necesidades de la población. "En un momento en el que la economía tiene mucha volatilidad, pues tiene altibajos (...) los datos con los que se ha trabajado son el escenario macro que tiene el aval de la Airef", ha subrayado Gualda durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las líneas generales de las cuentas públicas para 2022.

Gualda contestaba de esta forma a las críticas de buena parte de los grupos de la oposición sobre el cuadro macro en el que se basan los PGE después de que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, haya anticipado durante su intervención en esta Comisión que la institución realizará una revisión "significativa" a la baja de las proyecciones del PIB al considerar que se han quedado "obsoletas" por varios factores, entre ellos la rebaja del crecimiento del segundo trimestre llevada a cabo por el INE. La secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos ha subrayado que los fondos europeos son "imprescindibles" para la recuperación y transformación de España y su ejecución se hará de forma "rigurosa y transparente".

En este sentido, y ante los reproches de varios grupos de que los fondos presupuestados en 2021 del Plan de Recuperación están "infrautilizados", Gualda ha explicado que a 25 de octubre hay una ejecución comprometida del 51,6%, obligaciones por más del 33% y gastos autorizados de casi el 63%. "Quisiéramos estar al 100% a 31 de diciembre y en eso vamos a trabajar el Gobierno y todos los Ministerios con la cooperación y cogobernanza de las comunidades autónomas y entidades locales", ha subrayado Gualda, que ha añadido que los recursos transferidos a las comunidades en el marco de este Plan superan los 8.500 millones de euros, estando pendiente de asignar 900 millones.

Gualda ha subrayado que hasta el propio gobernador del Banco de España ha afirmado que es preferible pensar bien las actuaciones y los programas a ejecutar en el marco de Plan de Recuperación que no realizar una ejecución rápida "si no se va a llevar a buen término". La secretaria de Estado ha defendido las cuentas públicas de 2022, de las que ha destacado que "no dejan a nadie atrás", y ha subrayado que el Gobierno "no contempla en ningún momento" que los Presupuestos vayan a ser rechazados por el Congreso. Gualda también ha insistido en que el Gobierno sí tiene un plan de reducción de déficit público y está comprometido con la estabilidad presupuestaria.

La oposición: unas cuentas demasiado optimistas

En general, los principales grupos de la oposición han reprochado a Gualda el "optimismo" de las cuentas públicas de 2022, el escaso uso que se ha hecho hasta ahora de los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación y el elevado nivel de deuda y déficit público, con la consiguiente factura que puede llevar para los ciudadanos el rebajarlo. María Múñoz, de Ciudadanos, ha criticado que Bildu, ERC y PNV no hayan acudido a la comparecencia de Gualda en la Comisión de Presupuestos, denotando, a su juicio, falta de interés por unas cuentas públicas a las que "presumiblemente" darán su apoyo.

Muñoz ha opinado además que el gobernador del Banco de España, el compareciente anterior a Gualda, ha hecho una "enmienda a la totalidad" de los Presupuestos de 2022 al considerar que las previsiones macro que se hicieron en septiembre en la institución y que son similares a las del Gobierno se han quedado "obsoletas". "Partiendo de esa premisa, los Presupuestos son obsoletos y por eso nos da igual que sean más verdes, más igualitarios y con perspectiva de género", ha indicado la diputada 'naranja', que ha criticado además "la política de subvención a los jóvenes" y el "excesivo optimismo" de las cuentas.

Ferrán Bel, del PDeCAT, y Miríam Nogueras, de JxCat, también han expresado su preocupación por la "inejecución" de los fondos europeos, mientras que Txema Guijarro, de Podemos, ha defendido que el Gobierno sea optimista ante el "esfuerzo extraordinario" que suponen los PGE de 2022. Ahora bien, Guijarro ha pedido "no perder la perspectiva", porque cuando se sale "de la moqueta a la calle", se ve que la gente "lo está pasando mal". Inés Cañizares, de Vox, también se ha quejado de la "infraejecución" de los fondos europeos y ha pedido al Gobierno que deje de hacer "oídos sordos" a su petición, también realizada por el Banco de España, de presentar un plan de reequilibrio de las cuentas públicas.

Asimismo, Cañizares, al igual que Víctor Píriz, del PP, ha criticado que Gualda no acuda cada tres meses a la Comisión de Presupuestos, como hacían sus antecesores. "Le pedimos transparencia", ha señalado el diputado 'popular'. Píriz ha lamentado que Gualda "y su jefa", María Jesús Montero, "hayan tirado la casa por la ventana" en los PGE de 2022, manteniendo el gasto público "en máximos históricos" de manera injustificada. "La coartada de la pandemia ya no le vale. Han cambiado gasto coyuntural por gasto estructural y estaría muy bien si nos lo pudiéramos permitir, pero no podemos", ha denunciado Píriz, que ha acusado al Gobierno de "irresponsable".