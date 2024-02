Los problemas económicos gallegos son los que más preocupan ante las elecciones

Los gallegos están llamados a las urnas el próximo domingo 18 de febrero para votar en unas elecciones autonómicas que se juegan en clave nacional por la importancia que tiene esta región para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el partido que está al frente de la Xunta de Galicia desde 2009. Sin embargo, las materias políticas pasan a un segundo plano en la escala de preocupaciones de los ciudadanos, en pro de las inquietudes de corte económico, según refleja la Encuesta DYM para La Información, que recopila 1.345 encuestas elaboradas entre el 5 y el 8 de febrero.

Un 49,9% de los encuestados apuntan hacia la situación económica en general como uno de los dos principales problemas de Galicia, al que le sigue la sanidad (43,3%), la falta de inversiones (26,7%), el desempleo (26,5%), el gobierno de la Xunta (22,7%) y en menor proporción la situación de los jóvenes (14,3%) y el medio ambiente (3,9%). Los habitantes de Ourense son los más preocupados por la coyuntura económica, pero los de Lugo otorgan el primer puesto a la sanidad, si bien esta última concede una mayor importancia a la falta de inversiones que el resto de Galicia. Respecto al desempleo, se da una llamativa brecha: preocupa al 16% de los ciudadanos de Lugo frente a un 33,3% de los de Ourense, mientras que también es elevada en A Coruña (26,5%) y Pontevedra (28,5%).

Los ciudadanos que en las últimas elecciones autonómicas respaldaron al Partido Popular son los que más preocupación expresan por la situación económica en general (59,6%) y el desempleo (36%), seguidos de los que eligieron la papeleta del Partido de los Socialistas de Galicia (PSdeG) con un 47% y un 22,3% respectivamente. Al tiempo que los seguidores del Bloque Nacionalista Galego (BNG) se fijan más en la situación de la sanidad (55,5%) y el gobierno de la Xunta (41,8%) como problemas. La pauta se repite al poner el foco en el autoposicionamiento ideológico en lugar del partido elegido en las últimas elecciones. La economía preocupa más a los votantes que se sitúan en el centro-derecha y en la derecha (66,9%), así como el desempleo (34,1%).

Intención de voto

Casi la mitad de los encuestados, el 46,7% tiene pensado votar a la lista del PP que encabeza Alfonso Rueda el próximo domingo, lo que le permitiría reunir entre 39 y 40 votos y mantener la mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia -fijada en 38 escaños-. Otro 15,1% respaldaría a los socialistas, liderados por José Ramón Gómez Besteiro, que conseguiría entre 11 y 12 representantes. De materializarse estas predicciones, las dos formaciones políticas del bipartidismo perderían intención de voto y representantes, frente a la candidatura de Ana Pontón, líder del BNG, que pasaría de los 19 escaños actuales a hacerse con entre 23 y 24 representantes gracias a elevar la intención de voto hasta el 31% en la primera semana de la campaña electoral.

El sondeo de DYM otorga apenas un 0,6% a la Democracia Ourensana y un 2,1% a Sumar, el partido encabezado a nivel nacional por la ministra de Trabajo y Economía Social y que presenta como candidata a la hasta ahora portavoz del Congreso, Marta Lois. De obtener estos resultados, ambas formaciones quedarían fuera del hemiciclo dado que la ley electoral establece una barrera del 5% que deja sin representación a todos los partidos que no la superen, como también sucede en la Comunidad de Madrid. Una de las claves de la jornada electoral será si Armando Ojea al frente de DO consigue hacerse con el escaño por Ourense, ya que podría impedir que los 'populares' alcanzasen la mayoría absoluta. No obstante, estos han pactado con el PP en la diputación provincial y en el ayuntamiento de la ciudad.

La lideresa del BNG es la mejor valorada y la única que obtiene el aprobado al reunir una puntuación del 5,1 sobre 10. El actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se queda cerca con un 4,7 a pesar de ser el favorito en las provincias de Lugo y Orense, mientras que el candidato de los socialistas obtiene un 4,2. Si bien la opinión de los ciudadanos gallegos sobre el impacto del Gobierno de PSOE y Sumar a nivel nacional es negativa en un 45% de los casos. La candidata de Sumar recibe una puntuación del 3,1 sobre 10 y la representante de Podemos, Isabel Faraldo. Al tiempo que los líderes de Vox y de Democracia Ourensana obtienen un 3,8 y un 3,3 respectivamente.