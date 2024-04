Qué debo tener en cuenta antes de invertir dinero por primera vez

Invertir dinero supone renunciar a parte de tu capital con el objetivo de obtener una rentabilidad a corto, medio o largo plazo, si bien hay que tener claro que cualquier inversión de dinero lleva asociado un riesgo, aunque este sea mínimo. Una de las principales razones para invertir dinero es conseguir ahorrar más para conseguir un objetivo, ya sea para disfrutar de una mayor libertad financiera, para la jubilación, etcétera.

No obstante, antes de realizar nuestra primera inversión de la inversión es importante tener en cuenta algunos aspectos y consejos fundamentales y no cometer errores de principiante. Antes de hablarte de ellos, es necesario que sepas que no existen productos con riesgo cero, por lo que es recomendable que dispongas de un fondo de emergencia para así poder afrontar la inversión sin recurrir al endeudamiento, y siempre siendo consciente de que no se debe invertir capital destinado a cubrir necesidades básicas.

Consideraciones a tener en cuenta antes de invertir dinero

Lo primero de todo antes de comenzar a invertir es definir el perfil inversor, es decir, si vas a adoptar un enfoque conservador, moderado o arriesgado, el cual vendrá determinado por las pérdidas que se están dispuestas a asumir, el plazo de tiempo en el que se realizará la inversión, los conocimientos que cada uno tiene en la materia o la preferencia de invertir de golpe o de forma sostenida.

Por supuesto, también habrá que tener en cuenta el dinero del que se dispone para invertir, de forma que este encaje dentro de la planificación financiera personal, así como fijar objetivos financieros a conseguir a corto, medio y largo plazo, debiendo estar estos bien definidos y cuantificados, para así poder dar prioridad a unos u otros.

También juega un papel clave el plazo de tiempo definido para conseguir un objetivo de inversión, ya que según el plazo temporal y el producto en el que se invierta es posible que no se pueda disfrutar de ese dinero ahorrado durante un tiempo. De igual modo, también es importante saber distinguir entre inversiones líquidas, que son las que se pueden rescatar de un día para otro, y aquellas que no lo son o lo son menos, en las que no podrá ser tan sencillo vender. La liquidez es la capacidad de un activo financiero para convertirse en efecto y cuánto más líquido sea, más sencillo será cambiarlo por dinero.

Como ya hemos mencionado, a la hora de invertir es muy importante determinar el riesgo que se está dispuesto a asumir. La rentabilidad está relacionada con el riesgo, por lo que cuánta mayor rentabilidad quieras obtener, más riesgo deberás asumir, y viceversa. Esto implica que sea muy necesario conocer bien el perfil inversor de cada uno y adentrarse solo en aquellas inversiones que se estén dispuestas a asumir, con todas las consecuencias.

Una vez que tengas todo esto presente, antes de invertir deberás determinar si tienes los conocimientos financieros y el tiempo necesario para poder seguir tus inversiones o si, por el contrario, prefieres ponerte en manos de profesionales que realicen las mismas por ti. Sea cual sea tu caso, debes saber elegir los productos de ahorro e inversión que mejor se adapten a ti, siendo recomendable siempre diversificar tu cartera.

Para ello, puedes optar por un 80% de activos de bajo riesgo y renta fija, y un 20% de mayor riesgo y renta variable, siendo esta una manera de poder aportar seguridad y estabilidad a tu cartera de inversión, al mismo tiempo que con el 20% podrás incrementar tu rentabilidad, todo ello sin correr un riesgo excesivo.