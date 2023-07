¿Cuánto dinero se necesita para empezar a invertir en bolsa?

Invertir en bolsa es para muchos una alternativa para los ahorros desconocida y que habitualmente se asocia para grandes inversores. Sin embargo, esta no es la realidad. La bolsa es un mercado o punto de encuentro entre vendedores y compradores de acciones y de otros activos financieros y a él puede acceder cualquiera.

El primer paso es saber cómo funciona, ya que su acceso solo es posible a través de un intermediario autorizado por la CNMV, el regulador financiero. Además, los expertos recomiendan, antes de lanzarse a invertir, “definir con precisión qué riesgo está dispuesto a asumir, o dicho de otro modo, qué nivel de beneficio/pérdida espera aplicar a dicha inversión”, apuntan desde BME, el operador de la bolsa española.

Una vez claro el perfil -y según sea-, se decidirá el destino -renta variable, renta fija, derivados...- y el importe de la inversión. Para los principiantes es posible que sea recomendable una inversión de menor importe pero que sea financieramente asumible, o realizarla sobre un instrumento de naturaleza más sencilla para comprender.

Según las comisiones

No existe una cantidad mínima a la hora de invertir en acciones. No obstante, hay que tener en cuenta las tarifas asociadas a la inversión que cobran los intermediarios. Los inversores no pueden acudir directamente al mercado. Para operar en bolsa es necesario tramitar las órdenes a través de un intermediario financiero autorizado.

La operativa en La CNMV explica que lo habitual es contratar los servicios de inversión a través de entidades de crédito (banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito), pero también se puede operar a través de una “empresa de servicios de inversión” (ESI), entre las que se encuentran las sociedades y agencias de valores.

Estos intermediarios aplican diferentes tipos de tarifas asociadas a las operaciones bursátiles. Desde las comisiones que cobran los intermediarios por tramitar la orden a las comisiones de contratación y liquidación. Por eso, si la cuantía de la inversión es pequeña, hay que tener en cuenta si compensa las comisiones aplicadas, en función de cómo afecten las comisiones a la rentabilidad. En ese sentido, es recomendable tener por escrito el importe exacto que se va a cobrar y en concepto de qué comisión.

Intermediarios autorizados

“Lo más importante es asegurarse de que está registrado en la CNMV y autorizado para prestar servicios de inversión”, recomiendan desde la CNMV para elegir un intermediario. Esta información está disponible en los Registros Oficiales de la CNMV.

Si no está autorizado, nos enfrentaremos a un ‘chiringuito financiero’. El regulador financiero explica que estos chiringuitos son aquellas entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo. Y avisa que son peligrosos “porque en la mayoría de los casos la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, haciéndoles creer que están realizando una inversión de alta rentabilidad”.

Ser consciente de la inversión

Igualmente –con independencia de cuál sea el importe a invertir- es importante ser consciente de la inversión que estamos realizando y los posibles riesgos. En ese sentido, la CNMV plantea dos preguntas: si conviene invertir en bolsa –teniendo en cuenta los objetivos financieros del inversor- y cuál el perfil del inversor –en base al nivel de riesgo que puede asumir, los objetivos financieros o el plazo del que dispone para invertir su dinero-.

Además, una vez realizada la inversión, es recomendable realizar un seguimiento. “No es ni necesario ni aconsejable estar siempre pendiente de las cotizaciones bursátiles, pero sí conviene vigilar otros aspectos que te pueden afectar, como las perspectivas y evolución del negocio, las variaciones en la estructura de capital de la compañía o su política de dividendos”, indica la CNMV.

La CNMV advierte que “el principal riesgo de la renta variable es la incertidumbre sobre sus rendimientos”. Es decir, el valor de las acciones puede subir o bajar con respecto a su valor de adquisición y es posible no conseguir la rentabilidad esperada e incluso perder la totalidad de la inversión.