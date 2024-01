Qué derechos tengo si pierdo el vuelo o las conexiones a causa de un temporal. 

Durante la Navidades, muchos españoles aprovechan para ver a sus familias en sus lugares de origen o, simplemente, pasar estas fechas en otros destinos. Por eso, el tránsito aéreo se multiplica especialmente entre diciembre y la primera semana de enero. Una época en la que los vuelos en avión pueden verse afectados por múltiples factores, incluyendo las temidas condiciones meteorológicas adversas.

En este sentido, cuando un temporal provoca la cancelación o retraso de un vuelo, los pasajeros se encuentran amparados por una serie de derechos que les permiten minimizar las molestias y pérdidas económicas. El problema es que muchos usuarios desconocen este tipo de derechos básicos del pasajero.

Derechos básicos ante retrasos y cancelaciones

Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), los pasajeros tienen derecho a información y asistencia en casos de retraso. Esto incluye comidas, bebidas, y alojamiento en caso de pernoctaciones necesarias. Además, si el retraso es de cinco horas o más, y el pasajero decide no viajar, tendrá derecho al reembolso en siete días del coste íntegro del billete al precio al que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser.

Cuando proceda, le corresponde además, un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible. Asimismo, en caso de cancelaciones, se ofrece la opción de reembolso completo o transporte alternativo al destino final.

En circunstancias extraordinarias, como los temporales, las aerolíneas no están obligadas a pagar compensaciones adicionales. Sin embargo, deben ofrecer asistencia y reembolso o transporte alternativo. Desde Flightright se explica cómo en estas situaciones los derechos de los pasajeros se mantienen, aunque las compensaciones económicas pueden no aplicarse.

En cualquier caso, los pasajeros afectados por cancelaciones siempre pueden reclamar el reembolso íntegro del billete, como indica FACUA en este artículo. Además, en caso de retrasos significativos o problemas logísticos, los pasajeros pueden exigir soluciones alternativas que cubran sus necesidades de transporte y alojamiento.

A raíz de la pandemia, se han implementado regulaciones específicas relacionadas con cancelaciones y retrasos. Entre los derechos y medidas adoptadas en este contexto resaltan la importancia de la comunicación clara y oportuna entre pasajeros y aerolíneas.

Revisar las coberturas del seguro

También es recomendable que los pasajeros revisen las coberturas de sus seguros de viaje, los cuales pueden ofrecer protecciones adicionales en caso de imprevistos climáticos. Estas pólizas pueden cubrir gastos no contemplados por las aerolíneas, como actividades previamente pagadas que no puedan realizarse debido a cambios en los itinerarios de vuelo.

Consejos prácticos para pasajeros