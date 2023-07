¿Quién paga la factura por instalar un cargador de coches eléctricos en la comunidad?

Aunque las cifras de ventas de coches eléctricos en España todavía están muy debajo de las de otros países europeos, los datos acumulados de matriculaciones en el primer semestre del año son positivos. Uno de los problemas que arrastra la movilidad eléctrica es la falta de una red de puntos de recarga que satisfaga las necesidades de los conductores.

Aunque no todo el mundo dispone de las mismas posibilidades, algunos conductores particulares pueden instalar en su garaje comunitario un punto de recarga pasa su uso y disfrute particular. Para instalar un punto de recarga en el garaje de la comunidad basta con avisar antes de empezar las obras, ya que los vecinos no podrán oponerse a las obras necesarias. Eso sí, es mejor contar con un acuerdo por su algún otro vecino está interesado y así aprovechar la acometida.

En unos casos el que instala, en otros la comunidad

Si al instalar un punto de recarga para nuestro coche eléctrico privado, es necesario aumentar la potencia de la red eléctrica contratada por la comunidad, el debate queda abierto para responder a quién le toca pagar ese sobrecoste.

Algunos expertos opinan que, según lo que se especifica la ley, debe ser el propietario que lo haya instalado. Y es que, en la Ley de Propiedad Horizontal, se explica que "el coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma".

Eso sí, si por un casual es la comunidad de vecinos la que llega al acuerdo de instalar una infraestructura de recarga de coches eléctricos para todos los vecinos y residentes, el aumento de potencia se asumirá desde el conjunto de la comunidad, aunque haya vecinos que no lo utilicen. En este caso, aquellos que no usen la instalación sí que la pagarán igualmente con sus cuotas a la comunidad.