Raquel Sánchez desafía al CGPJ y tiene previsto sacar la nueva ley de vivienda. 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, está convencida de que la ley de vivienda se va a aprobar y será una realidad en unas semanas, a pesar de que todavía se encuentra a la espera del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre esta ley, que está previsto para el 27 de enero. Ante lo que Sánchez ha asegurado que esperarán una o dos semanas más, pero que esa normativa se va a "tramitar y a aprobar".

La ministra ha advertido al PP de que tendrá que explicar a los ciudadanos por qué no apoyan una ley que "clarísimamente beneficia a todo el mundo y que no va en contra de nadie". La ministra, que ha participado en Barcelona en un acto sobre las políticas de vivienda y el bono joven de alquiler organizado por el PSC y las juventudes socialistas, ha asegurado: "Nada ni nadie nos va a apartar de nuestros objetivos". Asimismo, también ha reprochado al principal partido de la oposición que, desde el primer día y sin conocer el texto, ya dijo que recurriría esa ley, por lo que "serán los responsables" de explicar a los ciudadanos por qué no apoyan una normativa que "clarísimamente beneficia a todo el mundo y que no va en contra de nadie".

Sánchez ha hecho un repaso a las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de vivienda, empezando por el bono joven de alquiler de 250 euros y el plan estatal de vivienda aprobados esta semana. También ha recordado que en los últimos presupuestos del PP la cantidad destinada a vivienda era de 475 millones de euros, mientras que las cuentas de 2022 aportan 3.290 millones a políticas de vivienda, "la mayor cifra de la historia", de los que 400 vendrán a Cataluña, además de los fondos europeos, que permitirán destinar 10.000 millones de euros en los próximos cuatro años.

Pero para que esas medidas tengan un alcance necesitan, según Sánchez, un parque de vivienda pública "potente" y ha recordado que solo hay 290.000 viviendas asequibles en España, de lo que ha responsabilizado a los que las vendieron a los fondos buitres e hicieron que la vivienda se convirtiera en un "lujo". Por ello, el Gobierno se ha puesto como objetivo conformar un parque público de vivienda con unas 100.000 viviendas. Con estas políticas, el Ejecutivo también quiere hacer frente al reto demográfico, para lo que están articulando y activando ayudas en viviendas de municipios que se enfrentan a este problema en la España vacía.

El plan estatal de vivienda también "hace posible" que los jóvenes puedan adquirir viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes otorgando una ayuda que puede ir hasta 10.800 euros cuando el precio de la vivienda no supere los 120.000 euros. "Estamos en un momento histórico de nuestra democracia" en el que los socialistas están haciendo posibles "objetivos ambiciosos" que dan la oportunidad de "transformar" este país, situando a las personas en el centro de la decisión política.