Los requisitos para solicitar el subsidio de 480 € de hasta 21 meses de duración

A veces puede ocurrir que un trabajador por cuenta ajena que se haya quedado en paro haya cotizado a la Seguridad Social menos de un año y que, por lo tanto, no que no puede solicitar la prestación por desempleo, gestionada por el Servicio Estatal de Empleo Público. No obstante, lo que muchos parados no saben es que entre las prestaciones sociales, el SEPE concede el subsidio por insuficiencia de cotización, siempre principal requisito es que se haya trabajado al menos tres meses. Esta ayuda cuenta con la novedad de que aumenta su cuantía en 2023, por lo que pasa de los 463,21 euros mensuales a los 480 euros al mes.

En cuanto a su duración, dependerá del número de meses que se hallan cotizado, aunque lo mínimo que puede llegar a cobrar por el beneficiario de este subsidio es de tres meses, aunque puede ser superior en caso de que se tengan responsabilidades familiares o no. En el caso de que se tengan responsabilidades familiares, el subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. En el caso de que se cuente con responsabilidades familiares, esta ayuda podría alargarse hasta los 21 meses, si ha cotizado 6 o más meses y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final.

Cuáles son los requisitos para pedir el subsidio de 480 euros

Para solicitar el subsidio de 480 euros, popularmente conocido como el 'mini paro', habrá que cumplir con los siguientes requisitos en 2023, tal y como se detalla en la página web del SEPE:

Habrá que estar desempleado y estar inscrito o inscrita como demandante de empleo. No hay que olvidar que se deberá mantener dicha inscripción durante todo el periodo de percepción y suscribir el compromiso de actividad.

y estar inscrito o inscrita como demandante de empleo. No hay que olvidar que se deberá mantener dicha inscripción durante todo el periodo de percepción y suscribir el compromiso de actividad. El ciudadano que lo pida, tendrá que haber cotizado por desempleo al menos 3 meses si tiene responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tiene, y no llegar a 360 días. Es de vital importancia saber que en el caso de tener los 360 días cotizados, ya tendría derecho a la prestación contributiva, esto es, el paro.

al menos 3 meses si tiene responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tiene, y no llegar a 360 días. Es de vital importancia saber que en el caso de tener los 360 días cotizados, ya tendría derecho a la prestación contributiva, esto es, el paro. No se podrá percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, que ahora se encuentra fijado en 1.000 euros brutos al mes.

Cuándo, dónde y cómo tramito el mini paro del SEPE

El derecho al subsidio por insuficiencia de cotización nacerá el día siguiente de la situación legal de desempleo, por lo que deberá presentar la solicitud en el plazo de 15 días hábiles, que empieza a contar desde el día siguiente a la situación legal de desempleo. En cuanto a las vías para presentar esta ayuda, son las siguientes: