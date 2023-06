La revolución silenciosa de medicamentos que trae el adiós a los prospectos en papel

En el mundo acelerado de la industria farmacéutica, donde las decisiones empresariales se entrelazan estrechamente con el bienestar de los pacientes, el aspecto económico juega un papel crucial. Como es en el caso de la enmienda que está llevando a cabo la Unión Europea desde 2022, cuando propuso una reforma en la legislación farmacéutica en la que impulsaba un proyecto piloto para la transición del prospecto de medicamentos de papel hacia el modelo electrónico o digital.

Cada movimiento estratégico de la UE y cada innovación tecnológica pueden tener un impacto significativo en los balances financieros de las compañías y en la calidad de vida de los consumidores. Sin embargo, desde que se lanzó el proyecto piloto que suprimía el prospecto en papel en un pequeño grupo de medicamentos de uso humano de ámbito hospitalario, dónde más se han visto reflejados los beneficios es a nivel logístico, según indica María Álvarez, coordinadora de Regulatory Affairs de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), ya que al tenerlos todos digitalizados "no es necesario cada vez que se actualiza un prospecto, tener que volver a fabricarlo y añadirlo a sus correspondientes cajas, por tanto acelera el proceso y mejora la cadena de suministros", explica la coordinadora.

Asimismo, en este contexto de digitalización de los prospectos de medicamentos, surge una tendencia que no solo promete mayor comodidad y accesibilidad sino que también plantea implicaciones financieras y medioambientales. "Estamos consumiendo menos papel, no solo el de los prospectos, sino que cada vez que se generaba un prospecto nuevo, se tenía que generar una bobina para cada medicina, y ahora, en España, no se lleva a cabo lo cual ahorra mucho papel", añaden desde AESEG por tanto el consumo de este se reduce y los gastos económicos también, lo que provoca que desde los hospitales estén "más contentos".

Ampliación de 15 a 100 medicamentos

El cambio de los tradicionales prospectos en papel hacia su versión digital se posiciona como un paso trascendental en la industria, con efectos tanto en la cadena de producción y distribución como en los bolsillos de las empresas farmacéuticas y sus consumidores.

A pesar de que la propuesta piloto que fue aceptada por la UE y que se está llevando a cabo en España, solo se aplica en el entorno hospitalario y no en las farmacias en las que el consumidor es el agente directo, desde los hospitales aseguran que la experiencia está siendo muy positiva y la Agencia Española de Medicamentos Genéricos confirma que pretenden ampliar esta propuesta de manera que aumenten la cantidad de medicamentos digitalizados, "actualmente contamos con 15 medicamentos, ahora queremos extrapolarlos a unos 100" asegura la coordinadora de AESEG. Para ello, en mayo mandaron la lista de los medicamentos que les gustaría disponer y aún están a la espera de que la agencia lo apruebe, "no tardarán mucho, antes de verano sabremos se ampliará o no", asegura María.

En el marco del consumidor, la propuesta deja a cada Estado miembro que actúe según lo que considere que sea mejor para sus intereses. Sin embargo, desde la AESEG no ven que esta enmienda vaya más allá del ámbito hospitalario y pueda llegar al paciente de manera directa, esto es debido a que desde el sector deben asegurarse de que los medicamentos sigan siendo seguros y se sigan utilizando de manera adecuada.

¿Qué ocurriría si implantaran el prospecto digital?

Hasta ahora el proyecto piloto sí está cumpliendo con los intereses farmacéuticos en los hospitales y a su vez, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio de los pacientes "siempre es positivo" según indica el Consejo General de Farmacéuticos quien ya está poniendo en práctica esta evolución al ámbito digital.

Sin embargo, para la población de tercera edad, que todos los prospectos se conviertan digitales supondría un problema, señala el Consejo. "Generaría en muchas ocasiones dificultades para acceder a medios electrónicos y podrían darse problemas para consultar esta información" confirma Antonio Blanes, director de los Servicios Farmacéuticos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

Por tanto, desde el Consejo creen que es fundamental que la información recogida en los prospectos, para favorecer un mejor uso, esté siempre junto al medicamento, y aclaran que no basta con que sea accesible en un formato electrónico. De esta misma manera lo señala la Organización de Consumidores y Usuarios, que indica que la desaparición del prospecto en papel sin duda afectaría a los consumidores más vulnerables ya que para acceder al prospecto tendrían que hacer uso de un smartphone para escanear un código QR y poder acceder a él.

Además, generaría un rechazo mayoritario de los ciudadanos, como indica una reciente encuesta de OCU que la oposición esta reforma es mayoritaria concretamente un 78%, porcentaje que asciende al 83% en mayores de 63 años.

Una medida muy meditada

Para hablar de lo que ocurrirá en un futuro, no es realista plantear el tema en términos de “reeducación” cuando hablamos de personas mayores y vulnerables. Desde el estudio que realiza la OCU creen que lo más sensato es prolongar el periodo de convivencia papel-digital hasta tener la seguridad de que la brecha digital ha quedado completamente cerrada. Hablamos, en este sentido, en términos generacionales. Este cambio no va a suceder en poco tiempo.

Una encuesta reciente de OCU muestra que 1 de cada 4 españoles han experimentado alguna vez un error en relación con su medicación. Con este contexto de fondo, cambiar de forma drástica la forma en la que los ciudadanos acceden a la información relacionada con sus medicamentos debe ser una medida muy meditada.