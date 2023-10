Sánchez busca un gobierno con Díaz "más eficaz" que el actual "cuanto antes"

El presidente el Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que acepta el encargo del Rey para tratar de construir una mayoría parlamentaria que le permita reeditar un gobierno de coalición. En este caso, el acuerdo no será exclusivamente con Podemos, sino con Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz. El secretario general del PSOE se ha comprometido a trabajar para dotar al país de un nuevo ejecutivo que de "la estabilidad al país para afrontar de manera equitativa y eficaz los retos del conjunto de la sociedad" y fijar el debate de investidura "cuanto antes". Una frase con la que ha tratado de lanzar un mensaje de confianza tras el respaldo de la Comisión Europea a la adenda y al mismo tiempo, hacer una crítica velada a los roces con el partido morado.

Sánchez responde así a las demandas del sector empresarial, representado en CEOE, que había situado la estabilidad y la seguridad jurídica como prioridad principal de la legislatura. Sin embargo, ha dejado en el aire la segunda pata, dado que ha evitado pronunciar la palabra amnistía a pesar de haber sido preguntado por ella en hasta tres ocasiones. En su lugar ha hablado de actuar para mejorar la convivencia en Cataluña y ha descartado fijar la posición de su partido respecto a las demandas de los partidos independentistas antes de terminar la ronda de contactos -en la que no será incluida la formación de Santiago Abascal por "motivos evidentes"-.

El líder del Ejecutivo en funciones ha sostenido que su programa de gobierno se vertebrará en tres pilares, el segundo de ellos se centra precisamente en la "convivencia entre españoles y pueblos de España", no obstante, ha situado en primera posición el vinculado al progreso social. Sánchez ha mencionado los empleos estables, salarios dignos, pensiones seguras para los jubilados "de hoy y de mañana", la formación para los jóvenes y "hacer de la vivienda un derecho" para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida dentro de este compromiso, como retos a abordar durante la próxima legislatura de la mano de los partidos integrados en Sumar.

Sánchez tampoco ha aclarado si las amenazas con mantener la vía de unilateralidad o las reclamaciones de dar pasos para celebrar un referéndum suponen una línea roja para su formación. "Me da rabia que aquellos que defendemos la igualdad tengamos que ser los del no. Somos los del sí a la concordia, a la superación de conflictos. Un conflicto político tiene que resolverse en el terreno de la política" ha zanjado el presidente del Gobierno en funciones, antes de instar a la derecha a desechar su discurso de que el país se va a romper. "Lo que quieren los catalanes es pasar página y provocar un reencuentro" ha asegurado, alejando la posibilidad de propiciar una votación de independencia.

Feijóo se mantendrá como líder de la oposición

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido una rueda de prensa antes del candidato socialista y aseguró que, aunque respetará la decisión del Jefe del Estado, cree que entre el Gobierno del actual presidente en funciones y una repetición electoral prefiere volver a los urnas Feijóo ha asumido que no será presidente en los próximos meses y ha vaticinado que se articulará una "mayoría negativa" de partidos para investir a Sánchez, a quién el expresidente gallego ha acusado de contar con menos apoyos que hace un mes.

"Mi candidatura se quedó a tres síes. He mantenido mi compromiso de no ser presidente a cualquier precio y toca seguir durante la investidura", destaca el presidente del PP. Por el momento, el líder popular será también líder de la oposición y ha aprovechado para criticar la falta de apoyos del presidente en funciones entre las filas de Sumar, socio en el Ejecutivo con el PSOE, y el impulso que necesitará Sánchez de los grupos nacionalistas para ser investido. "Nos esperan oscuras negociaciones, una teatralización de la política y nos esperan mentiras y me temo que serán muchas", ha avisado.