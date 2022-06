Sánchez podría elegir a dos magistrados del TC con el plácet del propio tribunal. 

El 12 de junio expira el mandato de 4 de los 12 magistrados que forman el Tribunal Constitucional (TC). Para renovar ese tercio, el Gobierno debe nombrar a dos y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a otros tantos, si bien la situación de interinidad de este último se lo impide. Así las cosas, el Ejecutivo podría designar a sus dos candidatos sin contar con la mitad del CGPJ, pero quedaría en manos del Pleno del TC decidir si los ratifica, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. La cuestión se ha suscitado este miércoles, después de que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya asegurado en una entrevista en Onda Cero que el Ejecutivo podrá nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden aunque el Consejo General del Poder Judicial no pueda hacer lo propio.

La Constitución establece en su artículo 159 que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", siendo nombrados por el Rey "cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial". Del tenor literal del artículo podría deducirse que cada tercio debe renovarse al completo, lo que obligaría a que tanto Gobierno como CGPJ designaran candidatos para presentar el 'pack' de cuatro. Sin embargo, las citadas fuentes advierten de que es una cuestión jurídica compleja que habría que estudiar en profundidad antes de alcanzar conclusiones.

Las fuentes explican que el Gobierno podría proponer sus dos candidatos, aunque el CGPJ no pudiera hacerlo por estar en funciones. La controversia surgiría una vez llegaran al Pleno del TC, que es a quien corresponde dar el visto bueno definitivo a las personas elegidas antes de proceder al nombramiento definitivo. Las fuentes subrayan que en estos momentos lo que pueda hacer el Pleno en ese escenario es una incógnita.

Un CGPJ maniatado



La razón de que el CGPJ no pueda proponer sus dos candidatos es que permanece caducado desde el 4 de diciembre de 2018 y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 impide que pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones. Estos meses, había sobrevolado la posibilidad de que el TC resolviera antes de la fecha límite del 12 de junio los recursos de PP y Vox que tiene pendientes contra esa reforma legal, como una forma de desatascar su propia renovación. No obstante, las citadas fuentes lo descartan, por cuanto no se ha logrado el consenso necesario entre los magistrados para resolver los mencionados recursos. Al parecer, hay opiniones para todos los gustos, desde los que creen que la reforma de la LOPJ es completamente constitucional a los que entienden lo contrario, pasando por quienes estiman que solo vulnera la Carta Magna en relación con los nombramientos del TC.

Mayoría progesista

En cualquier caso, este 12 de junio caducará el mandato del presidente, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. En su día, González-Trevijano y Narváez fueron los dos que designó el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Xiol y Martínez-Vares fueron los nominados por el CGPJ. Así, en la hipótesis de que el Pleno del TC optara por dar luz verde a renovar solo dos de los cuatro magistrados que tocan, saldrían tanto González-Trevijano como Narváez, que serían sustituidos por los dos candidatos propuestos por el Gobierno, propiciando con ello un vuelco de la actual mayoría conservadora a una progresista. Si bien cabe recordar que, previsiblemente, el giro se produciría igual con los nominados por el CGPJ. Con todo, las fuentes consultadas confían en que "pronto" haya un acuerdo político entre PP y PSOE que permita desbloquear ambas renovaciones, la del CGPJ y la del TC. Otras fuentes, en cambio, auguran que ese pacto no está próximo, apuntando que, siendo optimistas, podría llegar hacia finales del mes de julio.