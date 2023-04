El sector del chip en España necesitará formar hasta 700 profesionales al año. 

El sector de microelectrónica en España tendrá que formar entre 600 y 700 profesionales al año para dar repuesta a la demanda de talento para su crecimiento y el impacto del Perte Chip, según ha publicado Ametic en su 'Mapeo del Ecosistema Español de Microelectrónica' y recoge Europa Press. En él ha identificado a casi un centenar de actores nacionales, de los que el 60% detecta el talento como mayor obstáculo para la innovación del sector.

Tras el talento, la incertidumbre del plazo de retorno de la inversión y la dificultad para obtener ayudas públicas son los otros dos obstáculos señalados por más de la mitad de las entidades que han participado en el ánalisis. El presidente de Ametic, Pedro Mier, ha señalado en la presentación del evento que la falta de talento es un problema común a todos los países y ha advertido de que, de no resolverse, podría crear un "cuello de botella" que impediría el desarrollo de este sector en España y en Europa, por añadido.

Propuestas de 22 universidades

Para ello, la patronal ha presentado junto al informe una propuesta de estrategia de formación para el sector en la que han participado 22 universidades. La propuesta cuenta con un coste estimado de 145,6 millones de euros, frente a los 80 millones de euros de dotación inicial dedicados a la formación en el Perte Chip, y puede adaptarse tanto a un escenario en que se instale una fábrica de microchips en España como otro en el que no.

De estos fondos, alrededor de 113 millones de euros se cargarían al presupuesto del Perte Chip y el resto de las inversiones se complementarían con aportaciones de las Comunidades Autónomas y las empresas. El director de Industria Electrónica, Emprendimento y Desarrollo Territorial de Ametic, Eduardo Valencia, ha explicado que esta estrategia con un arco temporal de seis años permitiría cubrir todos los segmentos de la cadena de valor.

"Tenemos que ser capaces de poder formar a diferentes velocidades y niveles esas necesidades", ha apuntado. "Sin talento no vamos a conseguir ningún objetivo", ha subrayado durante la presentación del informe el comisionado especial para el Perte Chip, Jaime Martorell, que también ha subrayado que se trata de un problema que afecta a todos los países.

De acuerdo a la estrategia elaborada por Ametic, alrededor de 100 millones de euros se invertirían en la creación y actualización de laboratorios y equipamientos, tanto en la educación universitaria como en formación profesional. Además, el grupo de trabajo propone la contratación de 60 profesores ayudantes doctor en seis años, 120 profesores asociados y el lanzamiento de 80 contratos para doctorandos que investiguen en microelectrónica y en campos industriales, así como un programa programas de becas para másteres, FP dual y trabajos de fin de máster.

Situación en España

De acuerdo al mapeo del sector, España cuenta con 62 empresas dedicadas a la microelectrónica, de las que el 76% se dedican a un ámbito del diseño, mientras que un 14% son laboratorios de fabricación de circuitos integrados fotónicos o fabricantes de componentes semiconductores discretos. Por otro lado, un 5% son proveedores de materiales, un 3% de equipamiento y fabricación.

España cuenta además con cinco centros de investigación en microelectrónica y cuatro centros tecnológicos orientados a este campo. El objetivo de la patronal es actualizar manualmente el informe para ir mostrando una "fotografía" del estado del sector y su evolución

Las empresas del sector se caracterizan por ser de tamaño mediano o pequeño. Además, entre las de más de 50 empleados, solo existe una compañía de capital español privado, dedicada a la fotónica integrada, ya que el resto son parte de multinacionales.

Las empresas españolas venden sus chips especialmente al sector del espacio y defensa y la industria 4.0, seguida del a infraestructura digital y el transporte. En esta línea, los nodos utilizados mayormente por las empresas del sector son aquellos de entre 65 y 90 nanómetros y 110 y 180 nanómetros, que concentran más de la mitad del total, mientras que el uso de chips de menos de cinco nanómetros no alcanza el 10%.

En este sentido, el Comisionado para el Perte ha subrayado que lleva nueve meses tratando con las empresas españolas del sector y se ha sorprendido por la cantidad de tecnología y oportunidades presentes. Martorell ha subrayado que es "muy optimista", pero ha recordado que los objetivos del Perte se fijan a medio o largo plazo.

Caída de la industria

Asimismo, ha restado importancia a la caída de la industria de los chips en el último año, al considerar que se trata de un momento cíclico y habitual en el sector, por lo que ha llamado a continuar invirtiendo, ya que "sin microelectrónica no hay innovación".

Por su parte, el presidente de Ametic ha considerado que no atraer una fábrica de chips no sería un fracaso. "Lo que sí sería un fracaso del Perte es no conseguir capacidad de diseño en España. Eso sí que no lo podemos permitir porque ahí va la competitividad de la empresa en distintos mercados", ha remarcado. Entre las posibilidades mencionadas por los representantes de Ametic, se encuentra que España no atrajera una fábrica de chips, pero sí otras capacidades de fabricación de alto valor añadido como el encapsulado.

Asimismo, la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, ha subrayado que el Gobierno tiene que tener dos focos: invertir en los segmentos en los que puede alcanzar la excelencia a nivel europeo y mundial y, por otro, dirigirse a aquellas tecnologías esenciales para cubrir la cadena de valor.