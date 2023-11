El sencillo truco para acabar con el estrés del trabajo en solo 60 segundos.

¿Tu cabeza va a explotar ante la avalancha de correos, reuniones o tareas pendientes? No eres el único. Estamos inmersos en la era del estrés laboral, un fenómeno que se ha vuelto casi una epidemia. Por eso, algunas empresas ya adoptan soluciones como el cambio de rol del empleado, que puede ser tan beneficioso como un período de descanso. Pero, ¿y si te dijera que hay un método que te puede liberar de esta pesadilla en tan solo 60 segundos? No, no es ciencia ficción, sino psicología aplicada al bienestar laboral.

El Burnout, o estrés laboral crónico, es una patología con una elevada presencia entre los empleados. De hecho, durante la pandemia se alcanzó un hito histórico en España, donde el 75% de los profesionales manifestaban estar ‘quemados’ por el trabajo. Quizás por eso, la Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido formalmente el síndrome del Burnout como una enfermedad ocupacional. Sí, el escenario es grave, pero aquí viene la buena noticia: existe una fórmula para neutralizarlo.

Según Lindsay Bira, doctora en Psiquiatría y Ciencias del comportamiento en la Universidad de Texas, el truco es algo tan sencillo como el alivio inmediato ante una situación estresante para tu salud, tal y como explica este artículo de CNBC. Pero vayamos por partes. El estrés laboral es, en gran medida, producto de nuestro cerebro. Cuando estamos bajo presión, entramos en un estado de alerta que nos pone en modo de supervivencia, lo que en última instancia dispara el estrés. Por eso, Bira propone un ejercicio muy simple: contener la respiración durante 60 segundos.

¿Por qué funciona? La ciencia detrás de la técnica

La técnica se basa en una simple premisa: cuando contienes la respiración, estás forzando a tu cuerpo a utilizar el oxígeno de manera más eficiente, lo cual tiene un efecto calmante en el sistema nervioso central. De esta manera, al contener la respiración, estás disminuyendo la producción de cortisol, la hormona del estrés, y aumentando la liberación de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad.

De hecho, numerosos estudios sugieren que esta técnica puede tener un impacto real. Bira ha entrenado a ejecutivos y profesionales en esta técnica y ha notado mejoras significativas en su nivel de estrés. En pruebas preliminares, se ha observado una disminución del 20% en los niveles de estrés después de practicar esta técnica durante tan solo una semana. Pero, ¿cómo hacerlo exactamente? La doctora propone seguir estos 4 pasos:

Cerrar los ojos y relajar todo el cuerpo

​Realizar unas pocas respiraciones controladas

​Tomar una gran bocanada de aire y aguantar la respiración durante 60 segundos, asegurándote de tranquilizarte conscientemente cuando empieces a sentir pánico.

​Soltar el aire poco a poco y repetir el proceso entre 3 y 5 veces.

Las habilidades que se requieren para la contención de la respiración son “las que fortalecen aquellas áreas del cerebro que nos permiten tolerar el estrés en la vida", apunta Bira. Algo similar a lo que ocurre con la apnea, cuya práctica no solo permite aguantar debajo del agua varios minutos, sino que suponen un método de eliminación del estrés bastante efectivo.