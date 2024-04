La sequía hiere el corazón del cava y abre la puerta a cambios en las reglas de la Denominación

La falta de precipitaciones de los últimos 3 años en la zona del Penedès (situada en las provincias de Barcelona y Tarragona) apuntaba esta semana contra el corazón del cava. En concreto, hacia una de sus bodegas más emblemáticas: Freixenet. La compañía bodeguera presentó el pasado lunes un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaría a 615 personas. Representantes de Comisiones Obreras explican a 'La Información' que dentro del ERTE estarían incluidas "gente de la fábrica" dedicadas a actividades como el tiraje (embotellad) o la administración. Ahora bien, añaden, la afectación sería superior ya que también impactaría en las empresas proveedoras (vídrio, cartón, corchos, etiquetas...). Todo lo anterior ha abierto la puerta a novedades en el funcionamiento de la DO y, en el futuro, a cambios más profundos.

Lo que supone un drama para una Denominación de Origen eminentemente exportadora, que vendió el año pasado la friolera de 251,8 millones de botellas (213,8 millones de kg), un 1,09% más que en 2022, según la memoria anual. Una actividad económica valorada en 2.000 millones. De momento, los trabajadores de Freixenet tienen señalado en el calendario este próximo lunes porque es la fecha límite para que la Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat catalana autorice o no el ERTE de fuerza mayor presentado por la bodeguera. En caso contrario, explican fuentes de la representación de Comisiones Obreras, se abriría "un periodo de consultas" que permitiría a los representantes sindicales negociar la letra pequeña del ERTE.

"El Consejo Regulador deberían flexibilizar al máximo el sector del cava, porque problemas como este pueden afectar a otras empresas", piden desde Comisiones Obreras

Al respecto, desde este sindicato, señalan que sus prioridades se dirigirán a que "la afectación sea la mínima indispensable y a que las compensaciones económicas sean las mejores para los afectados más vulnerables, como aquellos que estén más cerca de la edad de jubilación o tengan una jornada reducida para cuidar a menores". En este sentido, recuerdan que los salarios que percibirían los trabajadores en ERTE serían inferiores a los establecidos en el convenio de empresa.

En paralelo a la aprobación del ERTE de Freixenet, en la Denominación de Origen Cava (DO Cava), se han adoptado las primeras medidas frente a una situación en que el agua embalsada en las cuentas interiores catalanas apenas alcanzaba esta semana el 18,2% de la capacidad total . ¿Soplan vientos de cambio? "El Consejo Regulador debería flexibilizar al máximo el sector del cava, porque problemas como este pueden afectar a otras empresas", comentan desde el citado sindicato donde subrayan que quieren agotar toda la uva disponible en el Penedés "antes de traer de fuera variedades de uva que más se parezcan a la Chardonnay, Xarel lo y Macabeo". En este sentido, señalan al caso de espumosos de la competencia como el Prosecco italiano que no duda en acudir a materia prima de zonas colindantes con la DO y cuya producción supera con creces las 600 millones de botellas. Estas fuentes señalan que, irónicamente, España es una buena exportadora de vino a granel hacia países como Francia e Italia.

Las bodegas se conjuran para luchar contra el cambio climático "Estamos ante el mayor reto medioambiental que ha afrontado este sector en el último siglo y tenemos que actuar de manera urgente y con técnicas innovadoras", sentencia el CEO de Reventós Codorníu Sergio Fuster. Un convencimiento que es transversal y que tienen muy presente en la Federación Española del Vino (FEV). En concreto, su director general José Luis Benítez, explica a 'La Información' que están actualizando el 'Plan de Acción contra el Cambio Climático' presentado en 2020. La nueva versión se prevé que sea aprobado por la ejecutiva de la FEV después del verano.



Entre las propuestas que manejan en el seno de la FEV se encuentra la de "reorientar" las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) dirigidas sobre todo a los viticultores "para que incluyan aspectos como la necesidad de protección y mitigación para la subsistencia del viñedo". En este sentido, también se fijan desde la asociación que agrupa a los bodegueros españoles la necesidad de que "el nuevo Plan sirva para ampliar el conocimiento científico y llevarlo hasta el nivel de parcela, para cuantificar las necesidades concretas".

De momento, el consejo regulador de la DO Cava ha decidido la puesta en marcha de una 'Provisión de Garantía Cualitativa' destinada a garantizar la sostenibilidad de toda la actividad productora, desde viticultores a bodegueros. En concreto, apuntaba el órgano rector de la Denominación, se ponía los cimientos para crear un fondo de vino "que potencialmente pueda servir de vino base para la elaboración de Cava si se dan las condiciones que exijan liberalizarlo". De momento, con carácter temporal y solo válido para la vendimia de este año bajo la estrecha supervisión de la DO. Todo ello, a través de tres vías: los rendimientos que sobrepasen los 12.000 kg/hectárea hasta un máximo de 15.000 kg/hectárea que puedan ser aptos para cava de guarda, los rendimientos de extracción superior al 67% hasta el 74% y, esto es lo más novedoso, las uvas de parcelas que estén dentro del territorio de la DO, pero que no se encuentren inscritas en la misma hasta un 15% de la producción de cada bodega. Todo lo anterior, subrayan, bajo la supervisión de la Denominación que controlará las "exigencias cualitativas de cata y trazabilidad" desde el viñedo a la bodega.

Codorníu: "Tenemos asegurada la producción"

Desde el otro gigante productor, Raventós Codorníu, su CEO Sergio Fuster no duda en tachar la situación del Penedès de "especialmente preocupante" y destaca que, en sus 15 bodegas "la situación es distinta" pero que en todas tienen en marcha "planes de sostenibilidad" desde la viña a la botella final. El máximo responsable de la elaboradora de cava más antigüa de España, que cerró su último año fiscal (desde julio de 2022 a junio de 2023) con unas ventas de 227 millones de euros (+4%) y un crecimiento del 16% en su Ebitda, asegura que "la buena planificación en la compra de uva y los contratos estables firmados con más de 300 familias de viticultores del Penedès hacen que tengamos asegurada la producción".

"Hemos aplicado a los precios un plus de sequía, pagamos la uva entre un 32 y un 40% más cara para dar apoyo a los viticultores", Sergio Fuster (CEO Raventós Codorníu)

. Fuster asegura a este medio, que en 2023 aplicaron a los precios "un plus de sequía, pagamos la uva entre un 32 y un 40% más cara para dar apoyo a los viticultores". En cualquier caso, recalca, "mantenemos las previsiones de elaboración de cava y distribución tanto en España como a los mercados internacionales para los próximos años". Preguntados por la cosecha de este año, el CEO Raventós Codorníu, reconoce a 'La Información' que "todavía es pronto para predecirlo" ya que estamos en abril. Sin embargo, prevé "una cosecha similar a la del año pasado, con calidad buena pero menor producción".