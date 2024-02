El freno mundial en el consumo de vino se contagia a las exportaciones españolas

El vino es uno de los emblemas de 'Marca España' y la próxima semana tendrá lugar una de las citas ineludibles del sector, la 'Barcelona Wine Week'. Esta celebración se produce en un momento en que las exportaciones vienen de un año en el que han perdido algo de fuelle. Según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)', a partir de datos de Aduanas, en el acumulado de enero a noviembre de 2023 las exportaciones registraron retrocesos del 2% hasta los 3.114,89 millones de euros en valor y del 3,4% hasta los 2.477,88 millones de litros en volumen. Desde la Federación Española del Vino (FEV), su director general José Luis Benítez, habla de diferencias entre tipologías (tinto, blanco, granel...) y señala, como ejemplo, que "el mercado de los espumosos y los blancos está bastante mejor que el de los tintos". En este sentido, apuesta por "valorizar" el producto y rechaza que la solución sea arrancar viñedos y reducir la superficie de cultivo.

Benítez también menciona el caso del cava cuyo valor se ha incrementado en los últimos meses de la mano de unas marcas que "tiran". En cualquier caso, el responsable de la FEV, se muestra moderadamente optimista - "no vamos mal" -y reconoce dos tendencias de mercado: La primera un cierto "parón del consumo", por unos precios a los que son "muy sensibles" los consumidores. Muy significativa es la caída en valor y volumen en un mercado tan relevante como Estados Unidos, del 7,4% y el 8,9%, respectivamente. Muchos no consideran que los caldos sean un producto de primera necesidad y aunque se vende menos, se hace por mayores cifras Una segunda tendencia es que muchos de sus clientes están apostando, cada vez más, por los vinos blancos y espumosos frente a los tintos "en países donde hasta pocos años no era así". Benítez (FEV) también apunta que el granel está "parado", y ha mostrado su confianza "en que el sector del vino es resiliente y está acostumbrado a los ciclos".

Por productos, las cifras del Observatorio estiman que entre enero y noviembre del año pasado calculan que las exportaciones de vinos envasados retrocedieron un 2,2% en valor y un 5,7% en volumen. Mientras que los de granel se dejaron un 4% en valor y un 1,3% en volumen. Dentro de los envasados, el OeMv estima que dentro de los vinos envasados aquellos con etiqueta de Denominación de Origen Protegida (DOP) dejaron de facturar en los 11 primeros meses de 2023 hasta 61,7 millones de euros mientras que los de granel perdieron 20 millones. Por su parte, los vinos de aguja exportaron en valor 1,6 millones de euros menos y de espumosos exportaron 6,45 millones de euros menos. Solo, en términos de volumen, los vinos de la modalidad 'bag in box' sumaron 8,5 millones de litros, mientras que los vinos con DOP envasados retrocedieron 29,2 millones de litros seguido de otras variantes como el granel (-14,4 millones de litros menos), el vino de aguja (-12,1 millones ), el espumoso (-7,7 millones) y los caldos sin Denominación de Origen envasado (-8,5 millones de litros).

Situación dispar por mercados

Por países, las exportaciones españolas de vino tuvieron sus principales destinos entre enero y noviembre de 2023 en Alemania (371,9 millones de euros), seguida por Estados Unidos 347,8 millones de euros (con un destacado retroceso del 7,4% respecto al mismo tiempo del año anterior) y Reino Unido 312,5 millones de euros. En términos de valor se exportó un 7,2% más en este periodo. Sin embargo, en volumen, apenas se creció un 1,9%. El mercado más relevante fue el francés con 514,5 millones de litros seguido de Alemania (429,9 millones), Portugal (230,5 millones) e Italia (204,8 millones). Destacan las caídas, en términos de volumen, de un -4,4% en el caso francés por un 3,5% en Italia. Por su parte, a Reino Unido se exportaron 154,5 millones de litros. Esto es un 1,9% más. Sin embargo, también en volumen se retrocedió de forma relevante en un mercado de la relevancia de Estados Unidos (-8,9%).

El ejemplo de Jerez

Desde la Denominación de Origen 'Jerez-Xérès-Sherry', que exporta las dos terceras partes de su producción a mercados tan relevantes como Reino Unido donde se han visto impactados por el Brexit y una reciente reforma fiscal, el presidente de su Consejo Regulador César Saldaña, estima una caída del 4% de las exportaciones en términos de volumen el año pasado, pero lo incluye dentro de una tendencia generalizada. Saldaña también añade que, en paralelo, ha habido "una subida importante de precios" y que "el balance fiscal entre exportaciones e importaciones es positivo". Unos alzas de precios que relaciona con "la defensa de márgenes" de las bodegas y matiza que, a nivel de valor, "no ha sido un mal año". Incluso habla de crecimiento. En cualquier caso, a falta de algunos datos, prevé que el último ejercicio cerró en positivo.

¿Y este año? El máximo responsable del Consejo Regulador cree que los precios seguirán aumentando durante 2024 ante "los incrementos importantes de los costes". Lo que achaca "a 5 años de sequía y a una caída del rendimiento por hectárea significativo", además de "a la subida de materias primas como el corcho y el vidrio". En esta línea, Saldaña ha recordado que los vinos de Jerez cuentan con entre 2 y 4 años y medio de crianza.

"No hay futuro si peleamos por el segmento de precios bajos, ya que los rendimientos se van reduciendo por el cambio climático", César Saldaña (Pte Consejo Regulador DO 'Jerez - Xerés- Sherry')

"Crecer en valor"

Ante la cierta merma en las exportaciones, especialmente en volumen, tanto desde la FEV como desde la DO "Jerez-Xérès-Sherry" están de acuerdo en que la hoja de ruta pasa por "crecer en valor" y potenciar la marca "cada tipo de vino a su nivel, intentando subir el precio". Así se expresa el representante de los bodegueros españoles, José Luis Benítez. Para ello, apuesta por estrategias a largo plazo de la mano de las Interprofesional del Vino y el ICEX. Por su parte, Saldaña (DO Jerez) se muestra contundente: "No hay futuro si peleamos por el segmento de precios bajos, ya que los rendimientos se van reduciendo por el cambio climático", y pone el acento en "pelear por el precio". En el caso concreto de su Denominación, añade que estamos ante un vino de alta calidad destinado al segmento premium.

España, potencia exportadora

España es una potencia exportadora en términos agroalimentarios. Según estimaciones del 'Informe Interactivo de Comercio Exterior', que elabora el Ministerio de Agricultura, el año pasado las exportaciones de este tipo de productos alcanzaron un valor de 64.437,13 millones de euros mientras que se importó por un montante de 50.594,77 millones. Esto supuso un saldo positivo en la balanza comercial de 13.842,36 millones de euros. Sin embago, hubo una leve merma respecto al ejercicio de 2022 donde las ventas en el exterior del campo español superaron los 68.000 millones de euros.