La escasez de suelo y la alta demanda dispara el precio de las grandes bodegas

El sector vitivinícola vive tiempos convulsos en España. La crisis pandémica; la inflación y la subida de los costes de producción; una vendimia como la actual, muy temprana y escasa por la sequía y las altas temperaturas; el bajo precio al que se está pagando la uva a los agricultores en regiones como Cataluña o la crisis en Rioja, que ha llevado a la Asociación Bodegas Familiares de Rioja a retirarse de las mesas de gestión de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja -el Pleno del Consejo Regulador y la Interprofesional del Vino de Rioja- por su desacuerdo con la política estratégica, que va en contra del modelo de negocio de la pequeña y mediana bodega.

Pero la potencia y buena salud, aparente, del sector del vino, pese a estos problemas, se demuestra con la continua subida del precio de los viñedos que alcanza, por ejemplo, los 100.000 euros por hectárea en La Rioja, los 70.000 en La Ribera del Duero o entre de 25.000 y más de 50.000 euros por 10.000 metros cuadrados en Toro o el Marco de Jerez.

Unos precios muy lejanos a los que a finales del año pasado estableció, como media, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según los últimos datos ofrecidos por el MAPA en octubre del pasado año tras la encuesta de Precios de la Tierra, el coste medio por hectárea de viñedo en España se situó en 16.485 euros (0,1% más que el año anterior) y osciló entre los 5,489 euros/hectárea de Murcia y los 64.590 de Canarias. Entre estas dos cifras se pagan, según el MAPA, 19.585 euros en Castilla y León (Ribera del Duero, Rueda o Toro); 20.052 en Cataluña (Cava, Penedés...); 23.786 en Andalucía (Jerez, Montilla-Moriles...); 33.007 en Galicia (Rías Baixas, Ribeiro...); 41.315 en La Rioja o 47.859 en el País Vasco (Txakolí y La Rioja).

Unas cifras muy lejanas al récord de 200.000 euros por hectárea que pagó la emblemática bodega Tempus Vega Sicilia cuando desembarcó en la D.O. Rías Baixas el pasado año 2022. Entonces, el grupo presidido por Pablo Álvarez, puso cifras al precio del viñedo en los territorios donde tiene presencia y, además de los 200.000 euros/hectárea abonados por los viñedos gallegos - “es la más cara y ni siquiera pagando se puede encontrar la viña que queremos”-, habló de 90.000 euros en La Rioja, 70.000 en Ribera del Duero o 24.000 en Toro.

Y si la cotización por hectárea alcanzó los 200.000 euros, en 2022 en Rías Baixas, una cifra jamás vista en la región y que demuestra la creciente demanda y el interés en la producción, especialmente el albariño. En este momento, y según confirman a La Información fuentes de la D.O., esa cotización sigue en parámetros similares. “El aumento del precio por hectárea en Rías Baixas es atribuible a diversos factores. Entre ellos, la escasez de terrenos disponibles para la plantación de viñas en la región, así como la creciente demanda de vinos de calidad con denominación de origen Rías Baixas. Además, el auge en la exportación de estos vinos a nivel internacional ha impulsado la valoración de las tierras gallegas”, explican.

Y en otras zonas vitivinícolas de nuestro país, a día de hoy, y pese al secretismo que casi siempre caracteriza estas operaciones, el precio de la tierra sigue subiendo, sobre todo, como explicamos, en las Denominaciones de Origen más reputadas. Así, Ángel Garrote Ruiz de Temiño, gerente de Vinos de Los Ángeles y asesor inmobiliario en la compra de bodegas y terrenos agrícolas, explica el gran interés -grandes grupos bodegueros e inversionistas privados- que existe en adquirir viñedos en su zona de influencia y actividad: “En la Ribera del Duero hay más demanda que oferta, por lo limitado de la extensión y porque el viñedo es de muy alta calidad”, asegura, antes de estimar un precio medio por hectárea de más de 50.000 o 60.000 euros, la mitad, más o menos, del que se maneja en La Rioja.

Un viticultor de Rioja Alavesa, que prefiere reservar su nombre, “aquí todavía funciona cierta ‘omertá’ y secretismo y nadie te va a decir por cuánto vende y por cuánto compra”, dice, apunta que el precio medio de una hectárea de viñedo en esta zona ronda los 90.000 euros, “pero siempre hay alguna que otra parcela más especial que se ha comprado por 100.000 o 110.000 euros”. Eso sí, asegura que se realizan “bastantes operaciones de compra venta en La Rioja y hay mucha demanda de viñedos”.

Una zona en la que en los últimos años han desembarcado inversores particulares, pero, sobre todo, grandes bodegas y grupos como Tempus Vega Sicilia y Benjamín Rothschild, Pago de Carraovejas o Torre de Oña, del grupo La Rioja Alta S.A., que han pagado entre 90.000 y 120.000 euros por hectárea. “Está bien que se haya revalorizado tanto la tierra para aquellos viticultores que están a punto de jubilarse o no ven relevo generacional en su explotación”, explica este viticultor. “Jamás se ha pagado un precio tan alto por la tierra. Hasta el punto que considero que está en su precio máximo. Eso es bueno porque llega dinero para el agricultor que quiere vender, pero, por otro lado, el precio tan elevado impide poder crecer a bodegas más pequeñas y familiares que quieren hacerlo. Ahora mismo es muy complicado hacerte con un trozo de tierra en Rioja Alavesa por muy malo que sea. No hay y el que hay está carísimo, está a precio de oro y es imposible hacer rentable un viñedo pagado a 100.000 euros la hectárea,”.

Viñedos a precio de oro

Para corroborar esta burbuja en el precio de los viñedos no hay nada más que asomarse a algún portal especializado en la venta de activos agrarios como AgroAnuncios. “Se vende finca de viñedo de secano en Burgos con viñas viejas de la variedad tempranillo, con 25 años de antigüedad, dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero. 7,50 hectáreas por 475.000 euros”, a razón de 63.333 euros la hectárea. O “Compra de viñas en producción. Empresa de inversión compra viñas en producción. Ya hemos hecho varias operaciones de compra con una media de 80.000 euros por hectárea en la Rioja, 50.000 en Ribera del Duero o 25.000 en Toro. Zona o subzona de interés: Rioja Alavesa (del Ebro al norte); Ribera del Duero (Burgos y Valladolid) y Toro (Zamora). Fincas no muy pequeñas y sin límite. No compramos bodega, solo viñedo en producción. En Rioja y Toro en vaso. En Ribera del Duero podemos estudiar también espaldera”.

Pero el alto precio de los viñedos también se da en el sur. “Venta de Finca de viñas palomino fino en Cádiz”, anuncia un viticultor que pretende jubilarse. “Finca rustica de viñedos situada en el termino de Sanlúcar de Barrrameda en uno de los mejores pagos de la denominación de origen Jerez-Sherry. Tiene una superficie de 18 hectáreas. La edad media del viñedos es de unos 9 años. Se trata de una finca de viñedos de la uva variedad palomino fino. Es una finca con tierras de albariza de primera llegando a tener producciones por encima de cupo reglamentario. Además consta con una nave bodega de 200 m² . La finca consta inscrita en el consejo regulador de la denominación de origen de Jerez-Sherry. Precio: 960.000 euros”.

El sector del vino muestra así su vigor y su importancia dentro de la economía española pues no en vano y según un estudio promovido por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) la actividad de la cadena de valor vitivinícola es de 23.700 millones de euros, lo que supone el 2,2% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y genera y mantiene 427.000 puestos de trabajo.

Hay que tener en cuenta de que nuestro país, aunque desde 1980 se ha reducido en un 43% la superficie plantada, es el mayor viñedo del mundo con 940.000 hectáreas -casi el 2% del territorio nacional- dedicadas al cultivo de la vid. El primer exportador del mundo de vino en volumen y el tercero, tras Francia e Italia, en valor. Y es que se elabora vino en las 17 comunidades autónomas de nuestro país y las 17 son, además, exportadoras. Pero el precio de la viña se dispara. ¿Estallará la burbuja?