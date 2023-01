Subsidio extraordinario por desempleo: cuándo se cobra en enero de 2023

La Navidad siempre es sinónimo de gasto, y la llegada de la famosa ‘cuesta’ de enero no lo pone nada fácil. Menos aún para los parados de larga duración. De ahí la importancia de que estos sepan cuándo se cobra en enero de 2023 el subsidio extraordinario por desempleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para los ciudadanos que llevan más de un año sin trabajar. Aunque estas ayudas tienen marcado en el calendario el día en que son pagadas, algunas entidades bancarias adelantan la fecha. A partir de este mes, además, la cuantía asciende hasta los 480 euros por primera vez en su historia, debido a la revalorización del 8,5% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

El último dato del paro reflejaba que la tasa había bajado en 43.727 personas en diciembre de 2022. Esta reducción del 1,5% supone que el desempleo se ha consolidado por debajo de los tres millones, en concreto, en 2.837.653 parados, su nivel más bajo desde 2007. Sin embargo, son muchos los que aún se encuentran en situación de desempleo y, de estos, un alto porcentaje supera los 50 años, por lo que la dificultad de acceder al mercado laboral se hace aún mayor.

Para ayudarles a afrontar su situación, las personas en paro pueden acceder a ayudas como el subsidio extraordinario por desempleo pero, para ello, deben cumplir una serie de requisitos, siendo el principal no tener derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo, es decir, al paro. A su vez, no han de tener rentas superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Con respecto a su duración, será de 180 días y no podrá recibirse en más de una ocasión. Por ello, una vez que se termine, no se puede volver a solicitar la ayuda con posterioridad.

Cuándo se cobra el subsidio por desempleo en enero

Cada mes, el SEPE libera la partida presupuestaria con el dinero correspondiente al subsidio extraordinario por desempleo entre los días 10 y 15. Lo más habitual es que los bancos realicen el pago en esa fecha por lo que, en este caso, es posible que los beneficiarios reciban el primer pago de este año a partir del próximo martes.

La cuantía de esta ayuda es igual al 80% del IPREM pero, desde enero de 2023, se registra un cambio notable en esta prestación, que alcanza los 480 euros, unos 30 euros más al mes, tras la subida del 8,5% del IPREM. Así lo aprobó el Gobierno de España en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2023, para combatir la elevada tasa de inflación, como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Una de las ventajas del subsidio extraordinario por desempleo es que se puede seguir cobrando a la vez que la persona sigue en búsqueda activa de empleo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos imprescindibles como, por ejemplo, disponer del certificado BAE y llevar más de un año en búsqueda activa de trabajo.

Bancos que adelantan el pago de la ayuda

No todos los beneficiarios del subsidio extraordinario por desempleo tendrán que esperar a cobrarla a partir del día 10 de cada mes. Algunas entidades bancarias adelantan el pago del subsidio a los días previos, como puede ser el próximo lunes 9 de enero.

Las fechas de las entidades son las siguientes: