Testamento vital: qué es, cómo hacerlo, para qué sirve y cuáles son sus ventajas

Bajo el término genérico de "testamento vital", esta herramienta tiene varios nombres: en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Navarra y la Comunidad Valenciana se le conoce como Documento de Voluntades Anticipadas, mientras que en Asturias, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia se le llama Documento de Instrucciones Previas, además de otras denominaciones en otras comunidades. Lo que todos tienen en común es que estos escritos comparten la intención de dejar constancia de las intenciones del causante respecto al trato médico que desea recibir al final de su vida y el destino de su cuerpo y órganos.

Las enfermedades graves suelen ser el motivo por el que muchas personas deciden hacer un testamento vital, pero otros lo planifican mucho antes de que se presente la ocasión. En el caso de los padecimientos irreversibles o terminales, el causante deja en escrito las instrucciones y límites que deben considerarse en su cuidado médico y de sus restos mortales si en un momento no puede expresarlo personalmente.

Concretamente, un testamento vital puede especificar hasta dónde pueden llegar los tratamientos médicos que el causante desea recibir o no. Para después de su muerte, puede decidir si quiere ser enterrado o incinerado, si desea donar sus órganos y quién sería el representante autorizado para interpretar el documento y tomar decisiones acordes al mismo.

Las instrucciones dadas en el testamento vital adquieren validez desde el momento en que se redactan, pero es preferible inscribirlo en un Registro público, específicamente el Registro de Instrucciones Previas de la autonomía, que depende de la Consejería de Salud. A su vez, puede modificarse el documento otorgando uno nuevo o anularlo, en cuyo caso es recomendable destruir todas las versiones anteriores

Ante la presencia de testigos

El procedimiento se puede realizar ante notario, con tres testigos que deben firmarlo (y que no pueden ser parientes cercanos ni tener relación económica) o el personal del Registro autónomico. A su vez, todos estos documentos llegan a un Registro Nacional. Cualquier ciudadano mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales puede redactar un testamento vital.

Por otro lado, hay escenarios que no cubre el testamento vital. No se pueden llevar a cabo actividades ilegales, como lo sería la eutanasia activa, ni contrarias a las buenas prácticas clínicas. Por su lado, los profesionales médicos deben procurar respetar los deseos manifestados del causante siempre y cuando no entren en conflicto con su criterio profesional.