The Marvels: ¿es rentable una película de 250 millones que aspira a recaudar 80?

Marvel Studios ha puesto toda la carne en el asador con 'The Marvels', la secuela que trata de repetir el éxito de 'Capitana Marvel' y que se estrena este 9 de noviembre en España. El problema es que lo ha hecho justo cuando su multiverso empieza a desmoronarse, hasta el punto de que el gigante cinematográfico se está planteando el regreso del reparto original de 'Los Vengadores' para revitalizar la franquicia con una nueva película. En este escenario, ¿por qué arriesgarse invirtiendo 250 millones en 'The Marvels', teniendo en cuenta que las previsiones de recaudación no superan los 80 millones?

Pues, principalmente, porque no queda otra opción. Nunca sabremos cuál era el presupuesto original de 'The Marvels', pero lo cierto es que una serie de problemas en la producción ha engordado notablemente la factura final. Porque, tras varios giros de guión en la producción, cuatro semanas de grabación extra durante la posproducción, una directora que se marchó en mitad del proyecto y el cambio del villano principal, el estreno de la nueva película del UCM deja un mar de dudas a los fans de Marvel.

The Marvel: ¿un fracaso en taquilla?

Todo saltó por los aires con un incendiario artículo publicado en Variety la semana pasada, en el que se ahodaba en la crisis que atraviesa Marvel Studios desde el final de la saga de 'Los Vengadores'. En él, se desvelaba que la expectativa de recaudación inicial para la película ronda los 80 millones de dólares durante el primer fin de semana en Estados Unidos, una cifra aparentemente modesta en comparación con la inversión realizada y con otros estrenos 'post-vengadores', como los 185 millones de dólares de 'Doctor Extraño y el multiverso de la locura'.

Quizás, la aparente frialdad que despierta la nueva película se deba al cambio de villanos y tramas durante la fase de posproducción, así como los extensos reshoots que añadieron cuatro semanas adicionales al calendario de producción y que han inflado el presupuesto y generado incertidumbre en cuanto al producto final. Además, la película ha sufrido dos retrasos significativos en su fecha de estreno, lo que ha alterado la cuidadosamente planeada agenda de lanzamientos de Marvel y que, para colmo, tiene sus implicaciones en la coherencia narrativa del MCU.

La estrategia de Marvel, sin embargo, parece ir más allá del simple retorno de inversión inmediato. Al invertir tres veces más de lo que se espera recaudar inicialmente, el estudio continúa apostando por hacer que la fuerza de su marca arrastre a los fans a los cines, por crear un universo cinematográfico en el que Tony Stark (Robert Downey Jr.) o Viuda Negra (Scarlett Johansson) no tengan que resucitar de entre los muertos para un producto atractivo.

'Los vengadores', un as bajo la manga para Disney

Paralelamente, la potencial rentabilidad de 'The Marvels' no debe medirse únicamente en términos de taquilla. Los ingresos por distribución digital, derechos de transmisión y ventas de Blu-ray y DVD pueden añadir sustancialmente a las ganancias totales. A esto hay que sumar el impacto en la venta del merchandising asociado y el incremento en suscripciones a plataformas de streaming como Disney+, donde el contenido de Marvel juega un papel protagonista. Una jugada que aspira a enterrar de una vez por todas a 'Los Vengadores' como producto central sobre el desarrollar la fase 4 del MCU… ¿o no?

Porque el hipotético regreso de Tony Stark y compañía podría chocar frontalmente con la coherencia narrativa de Marvel. Actualmente hay dos películas de los héroes previstas para una futura fase 6 del MCU: 'Avengers: The Kang Dynasty' y 'Avengers: Secret Wars'. Pero lo que no estaba previsto es el regreso de los seis miembros originales, ya que varios de ellos ya no pertenecen al MCU. Y, menos aún, durante esta fase 4. Sin embargo, las posibilidades del multiverso de Marvel son infinitas. Y esto implica que siempre están todas las puertas abiertas. Y, si no, que se lo pregunten a Tobey Maguire o Andrew Garfield.